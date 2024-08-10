Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Pencucian Uang Abdul Gani Kasuba, KPK Panggil Ulang Ketua DPRD Malut Senin 

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |15:49 WIB
Kasus Pencucian Uang Abdul Gani Kasuba, KPK Panggil Ulang Ketua DPRD Malut Senin 
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwal ulang pemanggilan terhadap Ketua DPRD Maluku Utara (Malut), Kuntu Daud (KD) pada Senin depan. 

Hal itu setelah KD tidak hadir dalam pemanggilan yang dijadwalkan pada Rabu (7/8/2024). 

"Untuk sementara penyidik menjadwalkan yang bersangkutan untuk pemeriksaan ulang di hari Senin depan, jam 10 pagi," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto yang dikutip Sabtu (10/8/2024). 

Pemanggilan KD tersebut terkait kasus dugaan TPPU yang menyeret eks Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba (AGK). 

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba. KPK menetapkan Abdul Gani tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Diketahui, AGK sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka suap dalam proyek infrastruktur di Malut oleh KPK.

"Melalui penelusuran data dan informasi maupun keterangan para pihak yang diperiksa Tim Penyidik, didapatkan kecukupan alat bukti adanya dugaan TPPU yang dilakukan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, dikutip, Kamis (9/5/2024).

 

Halaman:
1 2
      
