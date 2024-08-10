Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,6 Guncang Tarakan Kaltara Berpusat di Darat

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |15:59 WIB
Gempa M4,6 Guncang Tarakan Kaltara Berpusat di Darat
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,6 mengguncang Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), Sabtu (10/8/2024). Gempa bumi dilaporkan terjadi pukul 15.20 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berpusat di darat, tepatnya 63 kilometer tenggara Kota Tarakan. Sementara, kedalaman gempa hanya 11 km.

Gempa tersebut dilaporkan dirasakan di sejumlah daerah di Kaltara. Gempa dirasakan dengan skala MMI III-IV di Tarakan, Tanjung Selor, hingga Berau.

Belum diketahui ada tidaknya korban jiwa serta kerugian material akibat gempa tersebut. Namun, warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.6, 10-Agu-24 15:20:23 WIB, Lok:2.80 LU, 117.74 BT (Pusat gempa berada di darat 63 km tenggara Tarakan), Kedlmn:11 Km Dirasakan (MMI) III-IV Tarakan, III-IV Tanjung Selor, III-IV Berau #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
