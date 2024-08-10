Soal Inisial S Cawagub Ridwan Kamil, PKS: Tanya Airlangga, Dia yang Bocorin

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai serius menjajaki opsi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Di mana, koalisi tersebut sepakat untuk mendukung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur (Bacagub).

Bahkan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membocorkan soal calon wakil gubernur (cawagub) yang akan mendampingi Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Kata Airlangga, sosok yang akan dampingi Ridwan Kamil inisialnya S.

Airlangga juga memastikan bahwa inisial S itu bukan Presiden PKS Ahmad Syaikhu maupun Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid tak ingin berspekulasi mengenai inisial S tersebut. Ia justru meminta agar mengonfirmasinya ke Airlangga untuk menjelaskan siapa sosok inisial S tersebut.

"Tanya pak Airlangga. Yang bocorin Pak Airlangga, tanyakan Pak Airlangga," katanya di Jakarta, Sabtu (10/8/2024).