HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganjar Tegas Dukung Ahok Maju di Pilkada Jakarta 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |00:01 WIB
Ganjar Tegas Dukung Ahok Maju di Pilkada Jakarta 2024
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo (foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo secara tegas menyatakan bahwa dirinya mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju kembali pada Pilkada Jakarta 2024.


Mulanya, Ganjar menyampaikan bahwa sebagai seorang kader, dia pasti berharap kader sendiri bisa diusung dalam Pilkada Jakarta nanti. Dengan mengusung kader sendiri, fungsi partai salah satunya rekrutmen kader bisa berjalan dengan baik.

"Ketika kita gagal mengusung kader sendiri, maka pada saat itu tentu kaderisasi kita gagal. Meskipun kita sadar betul khusus untuk Jakarta posisi kita kan kurang suaranya, maka kita harus mencari kawan lain untuk bisa diajak bergabung sampai nanti waktu pendaftaran dibuka," kata Ganjar ditemui di acara pembukaan pelatihan tim kampanye Pilkada PDIP, di Hotel Seruni, Puncak, Jawa Barat, Jumat (9/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
