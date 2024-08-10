Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabung Gas Meledak di Penjaringan, 2 Orang Terluka dan 13 Rumah Rusak Berat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |00:11 WIB
Tabung Gas Meledak di Penjaringan, 2 Orang Terluka dan 13 Rumah Rusak Berat
garis polisi (foto; freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah tabung gas meledak di wilayah Jalan Kertajaya IV, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sekitar pukul 04.20 WIB. Akibat peristiwa itu dua orang mengalami luka dan 13 rumah warga lainnya yang berdekatan turut mengalami kerusakan parah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, dua korban dalam insiden ini berinisial K dan SR. Satu diantara dua korban mengalami luka bakar hingga 40%.

“Atas Kejadian tersebut korban 1 mengalami luka bakar 40 persen dan korban 2 mengalami luka pada bagian kepala,” kata Ade Ary, dalam keterangan Jumat (9/8/2024).

 

