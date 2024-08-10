Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganjar Sebut Kedaulatan Parpol Diuji di Pilkada Jakarta 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |02:30 WIB
Ganjar Sebut Kedaulatan Parpol Diuji di Pilkada Jakarta 2024
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo (foto; dok MPI)
A
A
A

BOGOR - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menyebut independensi dan kedaulatan partai politik tengah dalam ujian dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Hal ini diungkapkan Ganjar menanggapi adanya peluang terbentuknya koalisi gemuk pada kontestasi tersebut. Bahkan, pasangan calon yang akan diusung koalisi gemuk ini berpotensi akan melawan kotak kosong.

"Kita bisa membuat analisis bagaimana independsi, kedaulatan masing-masing partai sekarang dalam ujian, khususnya di Jakarta. Seberapa kita daulat, seberapa kita pragmatis, itu sedang diuji," kata Ganjar ditemui di acara pembukaan pelatihan tim kampanye Pilkada PDIP, di Hotel Seruni, Puncak, Jawa Barat, Jumat (9/8/2024).

 

