HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Pelajar Mulai Berkumpul di Sarinah untuk Saksikan Kirab Bendera Merah Putih dari Jakarta ke IKN

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |07:31 WIB
Ratusan Pelajar Mulai Berkumpul di Sarinah untuk Saksikan Kirab Bendera Merah Putih dari Jakarta ke IKN
Pelajar Bersiap Saksikan Kirab Bendera Merah Putih. Foto: Okezone/Andhika.
A
A
A

JAKARTA - Kirab Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi bakal dilakukan dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta, menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini, Sabtu (10/8/2024). Para pelajar dari berbagai kawasan di Jakarta pun mulai berkumpul untuk menyaksikannya. 

Dari pantauan langsung di lokasi, salah satu titik kumpul para pelajar itu adalah di persimpangan Sarinah, Jakarta Pusat. Mereka sudah mulai berdatangan sejak pukul 06.20 WIB untuk melihat kirab yang akan dibawa dari kawasan Monas menuju Bandara Halim Perdanakusuma. 

Terpantau sekira ratusan pelajar dari beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jakarta sudah memadati kawasan Sarinah. Mereka nampak antusias untuk menyaksikan kirab bendera Merah Putih  dan teks proklamasi yang untuk kali pertama bakal dilakukan dari Jakarta ke IKN. 

Mereka terlihat memakai seragam berwarna Merah Putih. Berbagai atribut seperti bendera kecil dan terompet pun mereka bawa untuk membuat suasana semakin meriah. 

Salah satu sekolah yang sudah lengkap membawa pasukannya adalah SMPN 1 Jakarta. Sebanyak 24 murid dan 1 guru ditugaskan untuk meramaikan acara kirab ini. 

 

