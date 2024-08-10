Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Kirab Bendera Merah Putih, Warga Diimbau Hindari Jalan Sudirman Hingga Halim

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |07:44 WIB
Ada Kirab Bendera Merah Putih, Warga Diimbau Hindari Jalan Sudirman Hingga Halim
Ilustrasi Pengaturan Lalu Lintas. Dok. Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Warga Jakarta diimbau untuk menghindari sejumlah ruas jalan yang akan dilintasi kirab bendera pusaka Merah Putih dan naskah proklamasi, Sabtu (10/8/2024). Kirab tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Adapun, sejumlah ruas jalan yang akan dilintasi kirab tersebut yakni, Monas, Patung Kuda, Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto, hingga berakhir di Halim Perdanakusuma. Pasukan kirab akan melintasi jalan tersebut sekira pukul 08.00 WIB.

"Diimbau kepada para pengendara untuk menghindari jalan-jalan tersebut. Jika terpaksa, diharapkan untuk mencari jalur alternatif lainnya," dikutip dari akun medsos X @TMCPoldaMetro.

Jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa arus lalin saat kirab melintas. Berikut rekayasa lalu lintas saat Kirab Bendera :

 

