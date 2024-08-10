Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasukan Berkuda hingga Marching Band Pengiring Kirab Bendera Merah Putih Bersiap di Monas

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |07:57 WIB
Pasukan Berkuda hingga Marching Band Pengiring Kirab Bendera Merah Putih Bersiap di Monas
Pasukan Berkuda Kirab Bendera Merah Putih di Monas. Foto: Okezone/Nur Khabibi.
JAKARTA - Rangkaian peringatan HUT RI ke-79 dimulai hari ini dengan prosesi Kirab Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi. Di Jakarta, kegiatan ini akan dimulai dari Monumen Nasional (Monas) hingga Bandara Halim Perdanakusuma. 

Dari Monas, bendera dan teks proklamasi tersebut akan dibawa menggunakan kendaraan taktis (rantis), Maung dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda, hingga marching band.

Pantauan langsung di kawasan Monas, sejumlah pengiring seperti marching band, Paskibraka DKI, dan pasukan berkuda pun telah bersiap di bawah Tugu Monas. 

Kuda-kuda yang jumlahnya belasan itu pun sudah nampak berbaris di titik start kirab bendera. Mereka saat ini menunggu dimulainya prosesi kirab yang rencananya akan dimulai pada pukul 08.00 WIB. 

 

Halaman:
1 2
      
