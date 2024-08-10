Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Suasana di Monas Jelang Kirab Bendera Putih dan Naskah Teks Proklamasi

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |08:21 WIB
Begini Suasana di Monas Jelang Kirab Bendera Putih dan Naskah Teks Proklamasi
Paskibraka Kirab Bendera Merah Putih. Foto: Okezone/Widya.
A
A
A

JAKARTA - Kirab Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi akan digelar hari ini, Sabtu (10/8/2024) dari Monumen Nasional (Monas) akan diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini merupakan rangkaian kegiatan menyambut HUT RI.  

Pantauan langsung di dalam Monas, seluruh personel dan material prosesi kirab telah siap. Termasuk puluhan Abang - none Jakarta yang  menjaga jalanan masuk hingga ke atas cawan Monas.

Tampak di dalam cawan berhias dekorasi kemerdekaan mulai dari jejeran bendera merah putih, burung Garuda bhineka tunggal Ika, duplikat bendera merah putih hingga naskah teks proklamasi. Tampak juga dapat empat paskibraka yang ditunjuk untuk membawa bakiak nantinya. 

Salah satu perwakilan paskibra, Kachina asal Kalimantan Tengah merasa senang dapat ikut terlibat dalam prosesi kirab kali ini. Hal ini sebagai bukti sinergitas anak muda dalam merayakan hari kemerdekaan Indonesia.

"Perwakilan paskibra 2023, kami merasa kami harus mengenang adanya peristiwa pengantaran sang merah putih menuju di Nusantara baru kamimerasa ini adalah sinergi dari anak muda yang ikut serta telah melaksanakan ataupun merayakan hari kemerdekaan hut ke 97 RI. Sebagai paskibra 2023 mestinya bersinergitas untuk melaksanakan tugas pengantaran sang merah putih ke Nusantara," kata Kachina.

Dia pun berpesan kepada anak muda untuk menjadi sosok yang berintegritas untuk mewujudkan Indonesia emas 2045.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/338/3056886/warga_antusias_sambut_kirab_merah_putih_di_monas-EIuR_large.jpeg
Warga Antusias Sambut Kirab Pengembalian Bendera Merah Putih di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/337/3047234/kirab_bendera-9FYX_large.jpg
Kirab Bendera Pusaka dari Monas ke IKN Sukses, Istana: Keberhasilan Kita Semua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/337/3047195/kirab_bendera-qj87_large.jpg
Tiba di Istana Negara IKN, Bendera Pusaka Siap Dikibarkan saat HUT Ke-79 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/337/3047124/kirab_bendera_merah_putih_tiba_di_istana_negara_ikn-3McH_large.png
Kirab Bendera Merah Putih Tiba di Istana Negara IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/337/3047121/kirab_bendera-veZF_large.jpg
Sambut Kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi di Kaltim, Kepala BPIP: Simbol Perjuangan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/337/3047111/bendera_merah_putih_dikirab_ke_ikn-v7mE_large.jpeg
Kirab Bendera Merah Putih dari Jakarta ke IKN, Presiden Jokowi: Tercipta Momen Bersejarah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement