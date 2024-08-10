Begini Suasana di Monas Jelang Kirab Bendera Putih dan Naskah Teks Proklamasi

JAKARTA - Kirab Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi akan digelar hari ini, Sabtu (10/8/2024) dari Monumen Nasional (Monas) akan diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini merupakan rangkaian kegiatan menyambut HUT RI.

Pantauan langsung di dalam Monas, seluruh personel dan material prosesi kirab telah siap. Termasuk puluhan Abang - none Jakarta yang menjaga jalanan masuk hingga ke atas cawan Monas.

Tampak di dalam cawan berhias dekorasi kemerdekaan mulai dari jejeran bendera merah putih, burung Garuda bhineka tunggal Ika, duplikat bendera merah putih hingga naskah teks proklamasi. Tampak juga dapat empat paskibraka yang ditunjuk untuk membawa bakiak nantinya.

Salah satu perwakilan paskibra, Kachina asal Kalimantan Tengah merasa senang dapat ikut terlibat dalam prosesi kirab kali ini. Hal ini sebagai bukti sinergitas anak muda dalam merayakan hari kemerdekaan Indonesia.

"Perwakilan paskibra 2023, kami merasa kami harus mengenang adanya peristiwa pengantaran sang merah putih menuju di Nusantara baru kamimerasa ini adalah sinergi dari anak muda yang ikut serta telah melaksanakan ataupun merayakan hari kemerdekaan hut ke 97 RI. Sebagai paskibra 2023 mestinya bersinergitas untuk melaksanakan tugas pengantaran sang merah putih ke Nusantara," kata Kachina.

Dia pun berpesan kepada anak muda untuk menjadi sosok yang berintegritas untuk mewujudkan Indonesia emas 2045.