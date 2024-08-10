Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Terjunkan 783 Personel Amankan Kirab Merah Putih

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |08:31 WIB
Polda Metro Terjunkan 783 Personel Amankan Kirab Merah Putih
Persiapan Kirab Merah Putih. Foto: Okezone/Nur Khabibi.
JAKARTA - Sebanyak 783 personel dikerahkan Polda Metro Jaya untuk mengamankan Kirab Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) Sabtu (10/8/2024). 

"Untuk pengamanan kirab total personel 783 dari Polda," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi. 

Sementara itu, untuk arus lalu lintas di kawasan Sarinah terpantau masih lancar. Terlihat sejumlah petugas keamanan nelakukan pengalihan arus lalu lintas. 

Bendera Merah Putih dan teks proklamasi dibawa dari Monas langsung ke Istana Merdeka, maka tahun ini prosesi kirabnya menjadi lebih panjang. Dari Monas, iring-iringan tersebut akan menuju Jalan Thamrin, Bundaran HI, Jalan Gatot Subroto, Cawang, hingga Bandara Halim Perdanakusuma, lalu diterbangkan ke IKN menggunakan pesawat Boeing TNI AU. 

Prosesi ini merupakan sejarah karena untuk pertama kalinya bendera Merah Putih dan teks proklamasi dikirab ke IKN. Prosesi kirab ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa, tetapi juga menggambarkan tekad untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 

(Puteranegara Batubara)

      
