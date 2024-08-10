Tabrakan Minibus dengan Truk Boks di Tol JORR Ciledug 2, Arus Lalin Tersendat

JAKARTA - Kecelakaan terjadi antara minibus dengan truk boks di ruas tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) KM 13+800, tepatnya samping Gerbang Tol (GT) Ciledug 2, Sabtu (10/8/2024) sekira pukul 08.37 WIB. Akibatnya, arus lalin tol JORR yang mengarah ke Meruya tersendat.

"08.45 Telah terjadi Kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Truk Box dengan Kendaraan Mobil Minibus di KM 13+800 (B) Ruas Tol JORR Samping Gerbang Tol Ciledug 2, saat ini sedang dalam proses Evakuasi oleh Petugas, Situasi arus lalu lintas mengalami tersendat," dikutip Okezone dari akun medsos X @TMCPoldaMetro.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari Jasa Marga, petugas sudah berada di lokasi tabrakan. Saat ini, dua mobil yang tabrakan tersebut sedang dalam proses evakuasi. Minibus maupun truk boks sudah diamankan ke bahu jalan.

"08.37 WIB #Tol_JORR_W2S Veteran - Ulujami PADAT, dampak penanganan kecelakaan kendaraan Innova dengan kendaraan Truk Wing box menabrak guadrail di lajur 2-lajur 3/tengah-kanan, kendaraan sudah dimankan ke bahu luar/kiri Ciledug KM 13+700," tulis akun @PTJASAMARGA.