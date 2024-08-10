Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalan MH Thamrin Dibuka Usai Kirab Bendera Merah Putih, Lalin Ramai Lancar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |09:46 WIB
Jalan MH Thamrin Dibuka Usai Kirab Bendera Merah Putih, Lalin Ramai Lancar
Jalan MH. Thamrin Usai Kirab Merah Putih. Foto: Okezone/Andhika.
A
A
A

JAKARTA - Ruas Jalan M. H. Thamrin di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, sudah mulai dibuka usai rombongan kirab bendera Merah Putih melewatinya pada Sabtu (10/8/2024) pagi. Arus lalu lintas (lalin) di area tersebut pun kembali ramai lancar. 

Rombongan kirab bendera Merah Putih yang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) telah memulai perjalanannya dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, di mana prosesinya berlangsung dari pukul 08.00 WIB. Mereka melewati Sarinah, Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan lanjut ke Jalan Gatot Subroto untuk menuju ke Bandara Halim Perdanakusuma lebih dulu. 

Rombongan kirab pun lewat sekira pukul 08.45 WIB di kawasan Sarinah. Begitu mendekatinya, sepanjang jalan M. H. Thamrin pun ditutup untuk disterilkan hingga menimbulkan sedikit kemacetan dari arah Gondangdia menuju Tanah Abang dan sebaliknya.

Dari pantauan di lokasi, tak berselang lama setelah rombongan kirab melewatinya, Jalan M. H. Thamrin di kawasan Sarinah kembali dibuka. Alhasil, arus lalu lintas pun kembali lancar meski cukup padat. 

Sekira pukul 09.15 WIB, para rombongan pelajar dan masyarakat sekitar yang ramai-ramai menyaksikan kirab tersebut pun mulai membubarkan diri. Nampak mereka menyebar ke berbagai tujuan sehingga kawasan Sarinah mulai kembali sepi dari kerumunan orang banyak. 

Sebagai informasi, jika tahun-tahun sebelumnya, bendera Merah Putih dan teks proklamasi dibawa dari Monas langsung ke Istana Merdeka, maka tahun ini prosesi kirabnya menjadi lebih panjang. Dari Monas, iring-iringan tersebut akan menuju Jalan Thamrin, Bundaran HI, Jalan Gatot Subroto, Cawang, hingga Bandara Halim Perdanakusuma, lalu diterbangkan ke IKN menggunakan pesawat Boeing TNI AU. 

 

