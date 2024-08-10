Detik-Detik Kirab Bendera Pusaka Merah Putih Dibawa dari Monas ke IKN

JAKARTA - Kirab budaya Bendera Pusaka dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI tahun 2024 digelar pada hari ini, Sabtu (10/8/2024).

Berbeda dengan tahun sebelumnya, kirab budaya Bendera Pusaka ini digelar H-7 menjelang HUT ke-79 RI. Padahal biasanya, prosesi ini selalu diselenggarakan tepat saat upacara 17 Agustus.

Hal itu dikarenakan peringatan HUT ke-79 RI akan berlangsung di dua lokasi sekaligus yakni di Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berdasarkan pantauan, Bendera Pusaka ini dibawa dari Monumen Nasional (Monas) Jakarta menuju IKN. Kirab ini tidak hanya membawa Bendera Pusaka, namun juga Teks Proklamasi.

Prosesi penyerahan Bendera Pusaka dan duplikat Teks Proklamasi ini diserahkan oleh Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono yang bertindak sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Nantinya, kirab Bendera Pusaka ini dimulai dari Monas melewati Patung Arjuna atau dikenal dengan Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat.

Kemudian, berlanjut ke Bundara Hotel Indonesia (HI) di Jalan Tamrin hingga Jalan Sudirman ke Jalan Gatot Subroto. Lalu menuju Bandara Halim Perdana Kusuma.

Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi ini diserahkan dan dibawa oleh dua Purna Paskibraka yang akan bertugas dalam kirab menuju Bandara Halim Perdana Kusuma.