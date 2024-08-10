Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen Anak Sekolah Antusias Saksikan Kirab Bendera Merah Putih

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |10:08 WIB
Momen Anak Sekolah Antusias Saksikan Kirab Bendera Merah Putih
Anak Sekolah Antusias Sambut Kirab Bendera Merah Putih. Foto: Okezone/Andhika.
A
A
A

JAKARTA - Rombongan kirab duplikat bendera pusaka Merah Putih dan naskah teks proklamasi telah melintasi kawasan Jalan Letjen MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur pada Sabtu (10/9/2024) menjelang siang ini. Anak sekolah hingga masyarakat biasa antusias mengiringi rombongan tersebut.

Berdasarkan pantauan, rombongan kirab duplikat Bendera Pusaka melintasi kawasan Jalan MT Haryono, tempatnya di sekitar Stasiun Cawang pada sekira pukul 09.13 WIB. Tak lebih dari 1 menit lamanya waktu rombongan tersebut melintasi kawasan jalan dekat Stasiun Cawang.

Di kawasan Stasiun Cawang, tepatnya Halte Stasiun Cawang Atas, telah banyak menunggu masyarakat untuk menyaksikan rombongan kirab melintas. Khususnya, anak-anak sekolah dari SMPN 33 Jakarta, yang mana mereka secara tertib berbaris di sepanjang halte tersebut.

Anak-anak sekolah tersebut membawa pluit dan membunyikannya sepanjang rombongan melintas. Mereka juga membawa bendera kecil di tangannya seraya mengibarkannya, yang mana ada beberapa diantara siswa tersebut turut menghiasi wajahnya.

Selain anak-anak sekolah, warga, baik pengguna KRL hingga Transjakarta yang kebetulan melihat rombongan melintas pun turut melihat dan ada pula yang melambai-lambaikan tangannya, khususnya yang membawa anak dan ada pula yang mengabadikannya dengan kamera ponsel miliknya. Meski tak melihat proses drum band dan sebagainya, mereka tetap antusias melihat rombongan tersebut.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/338/3056886/warga_antusias_sambut_kirab_merah_putih_di_monas-EIuR_large.jpeg
Warga Antusias Sambut Kirab Pengembalian Bendera Merah Putih di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/337/3047234/kirab_bendera-9FYX_large.jpg
Kirab Bendera Pusaka dari Monas ke IKN Sukses, Istana: Keberhasilan Kita Semua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/337/3047195/kirab_bendera-qj87_large.jpg
Tiba di Istana Negara IKN, Bendera Pusaka Siap Dikibarkan saat HUT Ke-79 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/337/3047124/kirab_bendera_merah_putih_tiba_di_istana_negara_ikn-3McH_large.png
Kirab Bendera Merah Putih Tiba di Istana Negara IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/337/3047121/kirab_bendera-veZF_large.jpg
Sambut Kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi di Kaltim, Kepala BPIP: Simbol Perjuangan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/337/3047111/bendera_merah_putih_dikirab_ke_ikn-v7mE_large.jpeg
Kirab Bendera Merah Putih dari Jakarta ke IKN, Presiden Jokowi: Tercipta Momen Bersejarah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement