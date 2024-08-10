Momen Anak Sekolah Antusias Saksikan Kirab Bendera Merah Putih

JAKARTA - Rombongan kirab duplikat bendera pusaka Merah Putih dan naskah teks proklamasi telah melintasi kawasan Jalan Letjen MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur pada Sabtu (10/9/2024) menjelang siang ini. Anak sekolah hingga masyarakat biasa antusias mengiringi rombongan tersebut.

Berdasarkan pantauan, rombongan kirab duplikat Bendera Pusaka melintasi kawasan Jalan MT Haryono, tempatnya di sekitar Stasiun Cawang pada sekira pukul 09.13 WIB. Tak lebih dari 1 menit lamanya waktu rombongan tersebut melintasi kawasan jalan dekat Stasiun Cawang.

Di kawasan Stasiun Cawang, tepatnya Halte Stasiun Cawang Atas, telah banyak menunggu masyarakat untuk menyaksikan rombongan kirab melintas. Khususnya, anak-anak sekolah dari SMPN 33 Jakarta, yang mana mereka secara tertib berbaris di sepanjang halte tersebut.

Anak-anak sekolah tersebut membawa pluit dan membunyikannya sepanjang rombongan melintas. Mereka juga membawa bendera kecil di tangannya seraya mengibarkannya, yang mana ada beberapa diantara siswa tersebut turut menghiasi wajahnya.

Selain anak-anak sekolah, warga, baik pengguna KRL hingga Transjakarta yang kebetulan melihat rombongan melintas pun turut melihat dan ada pula yang melambai-lambaikan tangannya, khususnya yang membawa anak dan ada pula yang mengabadikannya dengan kamera ponsel miliknya. Meski tak melihat proses drum band dan sebagainya, mereka tetap antusias melihat rombongan tersebut.

