Usai Dilintasi Tim Kirab Bendera Pusaka Merah-Putih, Jalan Medeka Barat-Thamrin Kembali Dibuka

JAKARTA - Arus lalu lintas di dua lajur Jalan Merdeka Barat kembali dibuka untuk kemdaraan masyarakat umum. Sebelumnya jalan tersebut ditutup total adanya Kirab Bendera Merah-Putih dan Teks Proklamasi dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pantauan MNC Portal dua jalur di Jalan Merdeka Barat telah dibuka umum. Kendaraan berbagai jenis melewati jalan yang sebelumnya ditutup.

Selain jalan medeka barat, jalan Merdeka selatan yang sebelumnya juga ditutup kembali telah dibuka. Begitu juga jalan MH Thamrin dan Jalan Budi Kemuliaan telah kembali dibuka seperti sedia kala.

Sebelumnya, arus lalu lintas di Jalan Merdeka Barat telah ditutup dan steril dari kendaraan. Penutupan dilakukan pada sekitar pukul 08.00 WIB jalan Merdeka Barat menuju Patung kuda mulai ditutup. Masyarakat yang sebelumnya berada di sekitar patung kuda mulai berbaris di sepanjang jalan merdeka.

Warga dengan membawa bendera mulai bersorak-sorak menunggu kedatangan romboangan kirab. Warga antusias menunggu rombongan yang akan lewat.

Jika tahun-tahun sebelumnya, bendera Merah Putih dan teks proklamasi dibawa dari Monas langsung ke Istana Merdeka, maka tahun ini prosesi kirabnya menjadi lebih panjang. Dari Monas, iring-iringan tersebut akan menuju Jalan Thamrin, Bundaran HI, Jalan Gatot Subroto, Cawang, hingga Bandara Halim Perdanakusuma, lalu diterbangkan ke IKN menggunakan pesawat Boeing TNI AU.