Pria di Klapanunggal Bogor Dibacok Kawanan Pelajar, Polisi Lakukan Penyelidikan

BOGOR - Seorang pria diduga menjadi korban pengeroyokan dan pembacokan di Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus tersebut masih dalam penyelidikan polisi.

Peristiwa itu disebutkan terjadi sekira pukul 23.40 WIB pada Jumat 9 Agustus 2024. Informasi yang beredar di media sosial, tampak video korban yang tengah terbaring sedang mendapatkan pertolongan medis. Terlihat bagian wajah korban berlumuran darah dari kepalanya.

Bermula saat korban pulang kerja berpapasan dengan gerombolan pelajar. Kebetulan, helm korban terjatuh dan memutar balik.

Saat sedang mengambil helm di dekat para pelajar itu, korban mengaku mendengar kata-kata kasar kepada dirinya dengan sebutan 'anjing'.

Karena tak terima, korban menghampiri gerobolan pelajar hingga terjadi cekcok. Hingga akhirnya, korban dikeroyok para pelajar hingga mengalami luka bacokan 7 jahitan di bagian kepalanya.