Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria di Bekasi Babak Belur Dikeroyok, Salah Satu Pelaku Adik Iparnya Sendiri

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |14:00 WIB
Pria di Bekasi Babak Belur Dikeroyok, Salah Satu Pelaku Adik Iparnya Sendiri
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Pria asal Bekasi inisial RY jadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang yang salah satunya merupakan adik iparnya sendiri yang berinisial HNR. Pengeroyokan diduga dipicu status WhatsApp yang ditulis oleh korban.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, peristiwa itu terjadi di sebuah rumah kontrakan korban dan iparnya di Jalan Letnan Arsyad, Bekasi Selatan Kota Bekasi pada Jumat, 9 Agustus 2024. 

"Pelaku Cs merupakan adik ipar korban yang tinggal bersama di kontrakan tersebut. Terjadi salah paham perihal status WhatsApp yang diposting korban," kata Ade Ary Sry dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/8/2024).

Ade Ary menerangkan, pelaku Cs emosi hingga berujung penganiayaan.

"Pelaku memukul korban menggunakan rice cooker, gelas kaca, melempar kipas dan asbak serta menendang korban," ucap dia.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka-luka di sekujur tubuh. "Korban menderita memar, lebam dan sakit bagkan pinggang belakang serta lecet bagian kaki," ucap dia.

Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Bekasi Kota. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. "kasus ditangani sektro Bekasi Kota," pungkasnya. 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326//abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184111//prabowo-EH1v_large.jpg
Momen Kocak Prabowo Tantang Siswa SMPN 4 Bekasi Adu Boxing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183768//viral-jOQm_large.jpg
Polisi Tangkap Penganiaya Wanita Cantik  karena Tolak Berbuat Kriminal, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183745//viral-ITKl_large.jpg
Honda Jazz Terbakar di Tol JORR, Pengemudi Melarikan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183727//viral-bnla_large.jpg
Viral! Wanita Cantik Dianiaya karena Tolak Ajakan Kriminal, Pelaku Langsung Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183710//viral-CW1G_large.jpg
Begal Bersenpi Rampas Motor Karyawan di Bekasi, Videonya Viral di Medsos
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement