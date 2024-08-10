Pria di Bekasi Babak Belur Dikeroyok, Salah Satu Pelaku Adik Iparnya Sendiri

JAKARTA - Pria asal Bekasi inisial RY jadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang yang salah satunya merupakan adik iparnya sendiri yang berinisial HNR. Pengeroyokan diduga dipicu status WhatsApp yang ditulis oleh korban.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, peristiwa itu terjadi di sebuah rumah kontrakan korban dan iparnya di Jalan Letnan Arsyad, Bekasi Selatan Kota Bekasi pada Jumat, 9 Agustus 2024.

"Pelaku Cs merupakan adik ipar korban yang tinggal bersama di kontrakan tersebut. Terjadi salah paham perihal status WhatsApp yang diposting korban," kata Ade Ary Sry dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/8/2024).

Ade Ary menerangkan, pelaku Cs emosi hingga berujung penganiayaan.

"Pelaku memukul korban menggunakan rice cooker, gelas kaca, melempar kipas dan asbak serta menendang korban," ucap dia.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka-luka di sekujur tubuh. "Korban menderita memar, lebam dan sakit bagkan pinggang belakang serta lecet bagian kaki," ucap dia.

Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Bekasi Kota. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. "kasus ditangani sektro Bekasi Kota," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)