Hilang 22 Hari, Bocah SMP Bekasi Ditemukan di Kota Tua Jakarta

JAKARTA - Bocah SMP berinisial FR (15) hilang selama 22 hari setelah terakhir meninggalkan rumah pada Kamis 18 Juli 2024. Kini, FR yang dilaporkan hilang telah ditemukan oleh anggota Polsek Rawalumbu.

Menurut Kapolsek Rawalumbu, Kompol Sukadi, FR ditemukan pada Jumat 22 Juli 2024. Polisi memastikan FR menghilang lantaran kabur dari rumah dan tidak ada indikasi tindak pidana apapun.

"Tidak ada (indikasi tindak pidana), tidak ada tanda-tanda kekerasan. Hanya yang bersangkutan tidak nyaman tinggal di rumahnya, mungkin ada permasalahan," kata Sukadi, Sabtu (10/8/2024).

Sukadi menjelaskan, FR berpindah-pindah selama kabur dari rumah. FR sempat menyambangi kawasan Tanah Abang ke Tangerang hingga kembali ke Jakarta.

"Dan kami menemukan anak itu di Kota Tua sekitar pukul 17.00 WIB kemarin (Jumat)," kata Sukadi.

Bersamaan dengan ditemukannya FR, Polsek Rawalumbu pun langsung menyerahkan FR kepada keluarganya. FR dipastikan dikembalikan dalam keadaan sehat.

"Polsek Rawalumbu akan menyerahkan anak ini dalam keadaaan sehat walafiat kepada orangtua kandungnya. Alhamdulillah, Polsek Rawalumbu telah berhasil menemukan anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat," kata Sukadi.



(Arief Setyadi )