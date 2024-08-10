Mobil Ertiga Seruduk Minimarket di Puncak Bogor, Korban Jiwa Nihil

BOGOR - Sebuah mobil menabrak minimarket di wilayah Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun kerugian materi mencapai jutaan rupiah.

Kapolsek Cisarua Kompol Eddy Santosa mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 9 Agustus 2024. Awalnya, mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi F 1537 BR yang dikemudikan Abdurachman Sanusi sedang terparkir di depan salah satu minimarket.

"Pengemudi saat itu berada di dalam minimarket untuk mengambil uang," kata Eddy dalam keterangannya, Sabtu (10/8/2024).

Pengemudi tidak menyadari bahwa persneling mobil masih berada di posisi D (drive). Setelah menyalakan mesin, mobil tiba-tiba melaju ke arah depan.

"Dikarenakan panik, pengemudi tidak sempat menghentikan kendaraan dan mobilnya menabrak kaca depan minimarket tersebut, merusak sebagian tembok dan kaca depan bangunan serta sejumlah barang-barang dagangan," ujar Eddy.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hanya saja minimarket mengalami kerugian materi Rp8 juta dan telah sepakat diselesaikan secara kekeluargaan.

"Kedua belah pihak (minimarket dan pengemudi) sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah. Pengemudi sudah membayar sebagian ganti rugi sebesar Rp5 juta dan sisa pembayaran akan diselesaikan Senin mendatang," pungkasnya.

(Arief Setyadi )