Kakek di Bogor Ditemukan Tewas Terbakar

BOGOR - Kakek bernama Ukar (81), ditemukan meninggal dunia di Kebun Bambu Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Jasadnya ditemukan dalam kondisi hangus terbakar.

Kapolsek Dramaga AKP Hartanto Rahim mengungkapkan peristiwa itu terjadi pada Jumat 9 Agustus 2024. Menurut keterangan anak korban, Ukar diketahui pergi ke kebun bambu sekira pukul 13.30 WIB.

"Jam 16.30 WIB, diberitahukan oleh saksi yang Esin dan Adul bahwa ada mayat yang terbakar di kebun di atas tumpukan sampah daun bambu," kata Hartanto dalam keterangannya, Sabtu (10/8/2024).

Ketika diperiksa, ternyata jasad tersebut merupakan sang ayah. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke rumahnya dan kejadian itu dilaporkan kepada polisi.