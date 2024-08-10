Viral Emak-Emak Jadi Pengemis Ternyata Punya Rumah Tiga Lantai

JAKARTA - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta memberikan teguran persuasif kepada ibu dan anak viral lantaran sang ibu harus menjadi pengemis untuk membeli obat. Padahal, mereka masuk dalam kategori keluarga berkecukupan.

Tim Dinas Sosial DKI Jakarta melakukan asesmen dan visitasi alias kunjungan. Belakangan, ibu dan anak itu terungkap memiliki rumah tiga lantai di kawasan Teluk Gong Selatan, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Keluarga itu pun tidak masuk dalam kategori data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

"Berdasarkan hasil visitasi dan asesmen mereka memiliki rumah tiga lantai dan tidak masuk dalam kategori untuk terdaftar dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari dalam keterangannya, dikutip Sabtu (10/8/2024).

Premi mengatakan petugas yang mendapati fakta itu langsung memberikan upaya edukatif terhadap sang keluarga. Tim Dinas Sosial juga melakukan teguran persuasif dan memberikan keluarga surat pernyataan untuk tidak lagi menggelandang di jalanan.

"Kami juga telah memberikan layanan kesos dengan melakukan dengan asesmen dan arahan edukatif di tempat serta memberikan teguran persuasif dan surat pernyataan untuk tidak kembali menggelandang di jalanan," ujar Premi.

Premi memastikan upaya telusur dan visitasi ini merupakan bagian dari pembinaan lanjutan. Adapun kegiatan ini juga diatur dalam Pasal 20 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2014.



(Arief Setyadi )