Tak Bisa Kendalikan Kendaraan, Emak-Emak Pemotor Terjun ke Atap Bangunan di Jalur Puncak

BOGOR - Kecelakaan tunggal yang melibatkan motor di jalur puncak tepatnya di wilayah Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa, hanya dua orang terluka dalam kejadian ini.

Kapolsek Megamendung AKP Dedi mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 9 Agustus 2024. Awalnya, Euis Suryani (56) mengendarai motor berboncengan dengan rekannnya Euis Rohanah (43).

"Melaju dari arah atas menuju ke arah bawah," kata Dedi dalam keterangannya, Sabtu (10/8/2024).

Di persimpangan jalan, pengemudi tidak bisa mengendalikan motornya. Sehingga, keduanya terlempar ke atap bangunan pemotongan kayu.

"Perempuan tersebut tersangkut di atap bangunan gesekan kayu," jelasnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hanya saja kedua ibu rmah tangga itu mengalami luka ringan dan dibantu warga sekitar untuk mendapatkan pengobatan di klinik terdekat.

"Para korban sudah berada dirumah masing-masing," pungkasnya.



(Khafid Mardiyansyah)