Ada Proyek Rekonstruksi, Gerbang Tol Angke 1 dan Ruas Tol Sedyatmo Ditutup Sementara

JAKARTA - Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) melalui Representative Office 2 JMT bersama PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM) melakukan penutupan sementara Gerbang Tol Angke 1 dan Ruas Tol Sedyatmo. Sebab, ada pekerjaan rekonstruksi perkerasan di area Gerbang Tol (GT) Angke 1 dan KM 27+630 (lajur bawah arah Bandara Soetta).

Hal ini sebagai wujud dan komitmen meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, serta dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Pengguna jalan diimbau perhatikan rambu-rambu lalu lintas di lokasi," kata Ginanjar Rakhmanto Senior Manager Representative Office 2 JMT dalam keterangannya, Sabtu (10/8/2024).

"Pekerjaan rekonstruksi perkerasan ini akan dilaksanakan mulai Sabtu 10 Agustus s.d. Minggu 11 Agustus 2024. Atas pekerjaan tersebut, akan dilakukan penutupan sementara secara situasional sesuai diskresi Kepolisian," ujarnya.

Untuk penutupan sementara KM 27+630 Ruas Tol Sedyatmo Arah Bandara dilakukan pada Sabtu, 10 Agustus 2024 pukul 22.00 WIB sampai dengan Minggu 11 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB. Kendaraan yang menuju Bandara Soekarno-Hatta hanya dapat melalui lajur atas (jalur layang) Ruas Tol Sedyatmo.