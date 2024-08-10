Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Proyek Rekonstruksi, Gerbang Tol Angke 1 dan Ruas Tol Sedyatmo Ditutup Sementara

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |18:52 WIB
Ada Proyek Rekonstruksi, Gerbang Tol Angke 1 dan Ruas Tol Sedyatmo Ditutup Sementara
Ilustrasi jalan tol (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) melalui Representative Office 2 JMT bersama PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM) melakukan penutupan sementara Gerbang Tol Angke 1 dan Ruas Tol Sedyatmo. Sebab, ada pekerjaan rekonstruksi perkerasan di area Gerbang Tol (GT) Angke 1 dan KM 27+630 (lajur bawah arah Bandara Soetta). 

Hal ini sebagai wujud dan komitmen meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, serta dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Pengguna jalan diimbau perhatikan rambu-rambu lalu lintas di lokasi," kata Ginanjar Rakhmanto Senior Manager Representative Office 2 JMT dalam keterangannya, Sabtu (10/8/2024).

"Pekerjaan rekonstruksi perkerasan ini akan dilaksanakan mulai Sabtu 10 Agustus s.d. Minggu 11 Agustus 2024. Atas pekerjaan tersebut, akan dilakukan penutupan sementara secara situasional sesuai diskresi Kepolisian," ujarnya.

Untuk penutupan sementara KM 27+630 Ruas Tol Sedyatmo Arah Bandara dilakukan pada Sabtu, 10 Agustus 2024 pukul 22.00 WIB sampai dengan Minggu 11 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB. Kendaraan yang menuju Bandara Soekarno-Hatta hanya dapat melalui lajur atas (jalur layang) Ruas Tol Sedyatmo. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/52/3126806/gerbang_tol_kalikangkung-Hw9R_large.jpg
Bolehkah Masuk dan Keluar Tol dengan e-Toll Berbeda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/52/2884898/kasus-scan-barcode-dapat-e-toll-rp500-ribu-jasamarga-penipuan-efkHxvjdey.jpg
Kasus Scan Barcode Dapat e-Toll Rp500 Ribu, Jasamarga: Penipuan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/12/52/2845341/mengenal-flo-sistem-masuk-tol-tanpa-berhenti-dan-tap-yn1dNzwa1U.jpg
Mengenal Flo, Sistem Masuk Tol Tanpa Berhenti dan Tap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/30/52/2806127/catat-ini-berikut-nomor-derek-gratis-di-jalan-tol-yang-buka-24-jam-lWhoxqgs5c.jpg
Catat Ini! Berikut Nomor Derek Gratis di Jalan Tol yang Buka 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/10/86/2743716/tak-bayar-tol-45-kali-perempuan-pengendara-mercy-diciduk-petugas-zJX4JcqvXz.JPG
Tak Bayar Tol 45 Kali, Perempuan Pengendara Mercy Diciduk Petugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/13/52/2686120/bayar-tol-tanpa-antrean-dengan-aplikasi-cantas-begini-cara-kerjanya-HNGDKUgFQy.jpeg
Bayar Tol Tanpa Antrean dengan Aplikasi Cantas, Begini Cara Kerjanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement