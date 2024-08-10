Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tanggapi Pernyataan RK, Anies: Saya Bersyukur Mencintai Persija dari Dulu

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |22:29 WIB
Tanggapi Pernyataan RK, Anies: Saya Bersyukur Mencintai Persija dari Dulu
Anies Baswedan saat menonton pertandingan Persija (foto; dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Anies Baswedan memberikan tanggapannya terkait pernyataan Cagub Jakarta usungan Partai Golkar, Ridwan Kamil (RK) tentang bakal mencintai Jakarta dan seisinya, termasuk suporter Persija, The Jak.

"Saya bersyukur, saya sudah mencintai Persija dari dahulu dan akan terus mencintai dan kita ingin Persija makin maju, sama The Jak, The Jak makin jadi contoh suporter yang bisa mengirimkan semangat, suporter yang jadi teladan," ujar Anis di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jakarta Utara pasca melihat laga Persija, Sabtu (10/8/2024) malam.

Menurutnya, dia telah mencintai Persija sejak lama, bahkan sebelum gelaran Pilkada 2024 dilakukan. Anies mengapresiasi dukungan The Jak yang tulus dalam mencintai klub kebanggaan Persija sebagaimana yang disaksikannya dalam laga Persija melawan Barito Putera di JIS pada Sabtu (10/8/2024) malam ini.

"Mereka (The Jak) datang dengan ketulusan untuk dukung klub kesayangannya agar menang, ini kecintaan kepada klub yang luar biasa dan saya bersyukur karena ikut mencintai (Persija)," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184060//rizky_ridho_berpeluang_memenangkan_puskas_award_2025_persija-7ZKn_large.jpg
Sederet Hadiah Fantastis Pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho jika Raih Trofi Puskas Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173593//jis-9HxT_large.jpg
Akses ke JIS Makin Gampang, Stasiun KRL Baru Rampung Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/455/3170272//harta_kekayaan_anies_dan_mahfud_md-bKov_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/622/3163031//lowongan_kerja_di_jakarta-bSTx_large.jpg
Catat Tanggal! Jobfest Digelar di Jakarta, Ada 2.000 Lowongan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159643//anies-UWL3_large.jpg
Anies Temui Tom Lembong di Rutan Cipinang, Bahas Langkah Pasca-Abolisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3150025//kesedihan_anies_lihat_tom_lembong_diborgol_terdiam_hingga_gelengkan_kepala-BT0m_large.jpg
Kesedihan Anies Lihat Tom Lembong Diborgol, Terdiam hingga Gelengkan Kepala
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement