Tanggapi Pernyataan RK, Anies: Saya Bersyukur Mencintai Persija dari Dulu

JAKARTA - Anies Baswedan memberikan tanggapannya terkait pernyataan Cagub Jakarta usungan Partai Golkar, Ridwan Kamil (RK) tentang bakal mencintai Jakarta dan seisinya, termasuk suporter Persija, The Jak.

"Saya bersyukur, saya sudah mencintai Persija dari dahulu dan akan terus mencintai dan kita ingin Persija makin maju, sama The Jak, The Jak makin jadi contoh suporter yang bisa mengirimkan semangat, suporter yang jadi teladan," ujar Anis di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jakarta Utara pasca melihat laga Persija, Sabtu (10/8/2024) malam.

Menurutnya, dia telah mencintai Persija sejak lama, bahkan sebelum gelaran Pilkada 2024 dilakukan. Anies mengapresiasi dukungan The Jak yang tulus dalam mencintai klub kebanggaan Persija sebagaimana yang disaksikannya dalam laga Persija melawan Barito Putera di JIS pada Sabtu (10/8/2024) malam ini.

"Mereka (The Jak) datang dengan ketulusan untuk dukung klub kesayangannya agar menang, ini kecintaan kepada klub yang luar biasa dan saya bersyukur karena ikut mencintai (Persija)," tuturnya.