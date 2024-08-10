PKS Mulai Merapat ke KIM Plus di Pilkada Jakarta 2024, Begini Respon Anies

JAKARTA - Anies Baswedan menanggapi soal PKS yang mulai merapatkan barisan ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada 2024 mendatang, dan hanya akan mengusung kadernya saja. Anies meyakini, hingga kini belum ada perubahan apapun dalam Pilkada 2024 di setiap partai yang ada.

"Masing-masing partai setahu saya belum ada perubahan keputusan, jadi sebelum ada perubahan keputusan yah berarti masih sama semuanya," ujar Anies pada wartawan di Jakarta Utara, Sabtu (10/8/2024).

Adapun soal PKS yang hanya akan memberikan dukungan pada kadernya di Pilkada 2024 mendatang, Anies menyebutkan, bakal menghormati setiap keputusan yang diambil partai politik ke depannya di Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Sebagaimana dia menghormati keputusan sebelumnya, yang mana PKS telah mendeklarasikan dukungan terhadap AMAN.