Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Upaya Pencegalan di Pilkada Jakarta, Anies Sebut Warga Butuh Pemimpin yang Berpihak pada Keadilan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |23:31 WIB
Upaya Pencegalan di Pilkada Jakarta, Anies Sebut Warga Butuh Pemimpin yang Berpihak pada Keadilan
Anies Baswedan (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Anies Baswedan menanggapi soal isu upaya penjegalan yang dilakukan terhadapnya di Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Menurutnya, Jakarta membutuhkan sosok pemimpin yang berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan orang-orang lemah.

"Apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan (orang-orang) lemah itu ditakuti, apa ada yang salah dengan Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak pada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah," ujar Anies pada wartawan di Jakarta Utara, Sabtu (10/8/2024) malam.

Menurutnya, selama dia memimpin Kota Jakarta dahulu, semua orang bisa melihat rekam jejak yang dikerjakannya. Mulai dari penanganan pandemi Covid-19, penanganan transportasi, penanganan kampung miskin, penanganan pendidikan, hingga penanganan kesehatan.

"Jadi, ini bukan sesuatu yang tak diketahui isinya, karena (saya) sudah bekerja di Jakarta bukan, dan selama (saya) bekerja di Jakarta keberpihakannya jelas, selalu berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah," tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173593//jis-9HxT_large.jpg
Akses ke JIS Makin Gampang, Stasiun KRL Baru Rampung Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/455/3170272//harta_kekayaan_anies_dan_mahfud_md-bKov_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/622/3163031//lowongan_kerja_di_jakarta-bSTx_large.jpg
Catat Tanggal! Jobfest Digelar di Jakarta, Ada 2.000 Lowongan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466//pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/340/3159961//pemerintah-j20p_large.jpg
Jelang PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur Agus Fatoni Sidak Nelayan di Pulau Cina Kecil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement