Upaya Pencegalan di Pilkada Jakarta, Anies Sebut Warga Butuh Pemimpin yang Berpihak pada Keadilan

JAKARTA - Anies Baswedan menanggapi soal isu upaya penjegalan yang dilakukan terhadapnya di Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Menurutnya, Jakarta membutuhkan sosok pemimpin yang berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan orang-orang lemah.

"Apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan (orang-orang) lemah itu ditakuti, apa ada yang salah dengan Republik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak pada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah," ujar Anies pada wartawan di Jakarta Utara, Sabtu (10/8/2024) malam.

Menurutnya, selama dia memimpin Kota Jakarta dahulu, semua orang bisa melihat rekam jejak yang dikerjakannya. Mulai dari penanganan pandemi Covid-19, penanganan transportasi, penanganan kampung miskin, penanganan pendidikan, hingga penanganan kesehatan.

"Jadi, ini bukan sesuatu yang tak diketahui isinya, karena (saya) sudah bekerja di Jakarta bukan, dan selama (saya) bekerja di Jakarta keberpihakannya jelas, selalu berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah," tuturnya.