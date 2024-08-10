Anies Bakal Hormati Perubahan Putusan PKS Soal Cabut Dukungan di Pilgub DKI

JAKARTA - Anies Baswedan memberikan tanggapan terkait peluang PKS mencabut dukungan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Menurut Anies, dirinya menghormati keputusan yang akan datang sebagaimana ia menghormati keputusan sebelumnya saat pencalonan dirinya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

"Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai, saya akan menghormati putusan yang akan datang sebagaimana saya menghormati putusan yang kemarin," ungkap Anies di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu (10/8/2024) malam.

Anies menilai, hingga saat ini mestinya keputusan partai yang mendukung dirinya belum berubah karena keputusan untuk mencabut dukungan yang dimaksud menurutnya juga belum dikeluarkan

"Dan masing-masing partai setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan yah berarti masih sama semuanya," kata dia.