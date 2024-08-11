Usai Mundur Jadi Ketum Golkar, Airlangga Makan Malam Bersama Jokowi di IKN

JAKARTA - Setelah menyatakan mundur sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto disebut tengah melangsungkan agenda makan malam bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu (11/8/2024).

Kabar tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat dikonfirmasi perihal keberadaan Airlangga usai menyampaikan keputusannya tersebut.

Dia menyampaikan bahwa saat ini Airlangga tengah berada di Ibu Kota Nusantara (IKN). "Ada dinner Pak Presiden, Pak Jokowi mengundang semua anggota kabinet kalau nggak salah," kata Doli kepada wartawan, Minggu (11/8/2024).



Makan malam bersama Presiden ini, kata dia, sekaligus dalam rangka agenda rapat kabinet perdana yang akan digelar di IKN pada hari Senin 12 Agustus 2024 besok. Dalam agenda makan bersama ini, Doli mengatakan bahwa ada sederet Gubernur juga ikut hadir.

"Jadi (sekaligus) persiapan untuk rapat kabinet besok di IKN," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )