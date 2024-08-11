Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Mundur Jadi Ketum Golkar, Airlangga Makan Malam Bersama Jokowi di IKN

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |21:20 WIB
Usai Mundur Jadi Ketum Golkar, Airlangga Makan Malam Bersama Jokowi di IKN
Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Setelah menyatakan mundur sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto disebut tengah melangsungkan agenda makan malam bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu (11/8/2024).

Kabar tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat dikonfirmasi perihal keberadaan Airlangga usai menyampaikan keputusannya tersebut.

Dia menyampaikan bahwa saat ini Airlangga tengah berada di Ibu Kota Nusantara (IKN). "Ada dinner Pak Presiden, Pak Jokowi mengundang semua anggota kabinet kalau nggak salah," kata Doli kepada wartawan, Minggu (11/8/2024).


Makan malam bersama Presiden ini, kata dia, sekaligus dalam rangka agenda rapat kabinet perdana yang akan digelar di IKN pada hari Senin 12 Agustus 2024 besok. Dalam agenda makan bersama ini, Doli mengatakan bahwa ada sederet Gubernur juga ikut hadir.

"Jadi (sekaligus) persiapan untuk rapat kabinet besok di IKN," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178145/partai_golkar-9hdI_large.jpg
Bahlil Lahadalia Ngaku Pernah Menderita Busung Lapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168166/muhammad_sarmuji-djWn_large.jpg
Pascademo Ricuh, Sekjen Golkar Instruksikan Kader Proaktif Salurkan Aspirasi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165862/doli-yR4Y_large.jpg
Prabowo Dukung Kepemimpinan Bahlil di Golkar, Isu Munaslub Menguap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/337/3161672/golkar-sXh1_large.jpg
Golkar Dorong Hilirisasi Nasional dengan Perkuat Legislasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147500/bapera-V8uI_large.jpg
Buntut Polemik Raja Ampat, Bapera Rapatkan Barisan Kawal Ketum Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/338/3126288/mkgr-sXgk_large.jpg
Basri Baco Targetkan Kursi DPRD DKI dari Ormas Sayap Golkar Naik 2 Kali Lipat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement