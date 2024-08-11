Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Airlangga Mundur dari Ketum, Golkar Pastikan Persiapan Pilkada 2024 Tak Terganggu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |22:05 WIB
Airlangga Mundur dari Ketum, Golkar Pastikan Persiapan Pilkada 2024 Tak Terganggu
Ahmad Doli Kurnia (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Partai Golkar, Minggu (11/8/2024). Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memastikan keputusan mundur Airlangga tak akan mengganggu kinerja partainya terutama dalam persiapan menghadapi Pilkada Serentak 2024.

“Buat Partai Gokar, pengunduran diri institusi ketua umum itu bukan sesuatu yang akan insya Allah akan mengganggu perjalanan roda organisasi Partai Gokar,” kata Doli saat konferensi pers.

“Karena Insya Allah partai ini sudah punya pengalaman, sudah bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang selama ini menjadi rujukan,” sambungnya.

Untuk Pilkada 2024, Doli memastikan para calon kepala daerah yang selama ini berinteraksi dengan Partai Golkar tidak akan terganggu dengan dinamika saat ini.

“Proses menghadapi pilkada, terutama ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini berinteraksi dengan Partai Golkar dalam proses pencalonan apakah itu kader Partai Golkar atau kader partai yang lain, insya Allah tidak terganggu,” ungkapnya.

Doli menegaskan, para calon kepala daerah yang sudah diusung oleh Golkar tetap akan didukung.

“Bapak-bapak dan ibu-ibu tetap akan bisa didukung dan dicalonkan oleh Partai Golkar. Apapun yang terjadi saat ini dalam tubuh Partai Golkar, jadi insya Allah Partai Golkar tetap siap menghadapi Pilkada 2024,” jelasnya.

(Salman Mardira)

      
