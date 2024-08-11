Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Airlangga Makan Bakso Bareng Jokowi di IKN Usai Mundur dari Ketum Golkar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |22:41 WIB
Momen Airlangga Makan Bakso Bareng Jokowi di IKN Usai Mundur dari Ketum Golkar
Usai mundur dari Ketum Giolkar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto makan bakso bareng Presiden Jokowi dan para menteri di IKN (Instagram @smindrawati)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tiba di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur usai menyatakan mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga malam ini makan bakso bareng Presiden Jokowi di IKN.

Berdasarkan unggahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Airlangga tampak sedang menyantap bakso, duduk tepat di sebelah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di seberangnya ada Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

"Presiden @jokowi dan Wapres @kyai_marufamin bersama Presiden terpilih @prabowo dan Opung @luhut.pandjaitan dan Menko @airlanggahartarto_official sedang menikmati bakso," ungkap Sri Mulyani dalam postingan Instagramnya @smindrawati, Minggu (11/8/2024).

Adapun di meja yang sama ada Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri lainnya yang juga sedang menyantap makan malam.

Di antara menteri yang berada di unggahan Sri Mulyani adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Budi Arie Setiadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

 

Halaman:
1 2
      
