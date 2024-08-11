Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pesan Anies kepada 4 Parpol di Pilkada Jakarta 2024: Dengarkan Aspirasi Warga Jakarta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |06:49 WIB
Anies Baswedan (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anies Baswedan berpesan pada empat Parpol dalam perhelatan Pilkada Jakarta 2024 mendatang, untuk mendengarkan aspirasi warga Jakarta. Aspirasi itu sejatinya bisa dilihat dari pengurus wilayah yang ada di setiap parpol, sebagaimana terjadi pada PDIP, PKS, Nasdem, dan PKB.

"Kita semua ingin aspirasi warga Jakarta itu tersalurkan oleh partai, jadi ini yang saya berkali-kali tegaskan, ini hari-hari dimana banyak harus memutuskan antara menyuarakan aspirasi rakyat atau mentaati kemauan 1-2 orang, ini yang sekarang sedang terjadi," ujar Anies pada wartawan, Kamis (10/8/2024).

Menurutnya, perhelatan Pilkada Jakarta 2024 merupakan demokrasi warga Jakarta, sehingga semua pihak harus menjaga demokrasi dan aspirasi masyarakat tersebut. Aspirasi masyarakat, sejatinya bisa dilihat dari pengurus parpol yang ada di wilayahnya masing-masing.

"Saya melihat ini demokrasi kita, mari kita jaga demokrasi kita dan aspirasi rakyat. Terlihatnya dimana, lihat saja di pengurus-pengurus wilayah, DPW-DPW, itukan aspirasi rakyat dari masyarakat, nah saya berterima kasih sekali bahwa DPW PDIP, DPW PKS, DPW Nasdem, DPW PKB, itu menyuarakan apa yang menjadi aspirasi warga Jakarta," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
