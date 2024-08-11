Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sambut HUT Ke-79 RI, TNI AU Gelar Pertunjukan Orkestra di CFD Jakarta

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |07:35 WIB
Sambut HUT Ke-79 RI, TNI AU Gelar Pertunjukan Orkestra di CFD Jakarta
Pertunjukan orkestra TNI AU di CFD. (Foto: Okezone/Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Swa Bhuwana Paksa Orchestra TNI Angkatan Udara (AU) menggelar pertunjukan di tengah-tengah kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman - Thamrin pada  hari ini, Minggu 11 Agustus 2024. Adapun kegiatan tersebut merupakan serangkaian acara menjelang hari ulang tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI).

"Jelang Hari Kemerdekaan RI ke 79, TNI Angkatan Udara melalui Spotdirga menggelar Swa Bhuwana Paksa Orchestra On the Street di kegiatan Car Free Day," tulis akun Instagram @militer.udara.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, pertunjukan yang digelar tepat di depan Pos Polisi Thamrin itu dipadati masyarakat yang sedang berolahraga di CFD Sudirman-Thamrin.

Terlihat, masyarakat sangat antusias melihat pertunjukan tersebut, bahkan mereka sengaja menghentikan kegiatan olahraganya dan berkumpul di depan lokasi pertunjukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184220//oknum_tni_au_tusuk_warga-E1re_large.jpg
Terbakar Api Cemburu, Oknum TNI AU Tusuk Teman Istrinya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181065//pesawat-pzfb_large.jpg
Pilot A400M Bakal Jalani Latihan 30 Hari Kerja di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181060//pemerintah-5QR2_large.jpg
Pilot TNI AU Terbangkan Pesawat Militer Raksasa Airbus A400M Seperti Bawa Jet Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181038//viral-qIGQ_large.jpg
Cerita Pilot TNI AU Terbangkan Pesawat Raksasa Airbus A400M dari Sevilla Spanyol ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181032//pemerintah-5MxZ_large.jpg
Pesawat Raksasa Airbus A400M TNI AU Akan Jalankan Misi Kemanusiaan Termasuk di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181016//pemerintah-K9Rw_large.jpg
Ini Spesifikasi Airbus A400M, Pesawat Angkut Raksasa Baru TNI AU Buatan Spanyol
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement