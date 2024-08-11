Sambut HUT Ke-79 RI, TNI AU Gelar Pertunjukan Orkestra di CFD Jakarta

JAKARTA - Swa Bhuwana Paksa Orchestra TNI Angkatan Udara (AU) menggelar pertunjukan di tengah-tengah kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman - Thamrin pada hari ini, Minggu 11 Agustus 2024. Adapun kegiatan tersebut merupakan serangkaian acara menjelang hari ulang tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI).

"Jelang Hari Kemerdekaan RI ke 79, TNI Angkatan Udara melalui Spotdirga menggelar Swa Bhuwana Paksa Orchestra On the Street di kegiatan Car Free Day," tulis akun Instagram @militer.udara.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, pertunjukan yang digelar tepat di depan Pos Polisi Thamrin itu dipadati masyarakat yang sedang berolahraga di CFD Sudirman-Thamrin.

Terlihat, masyarakat sangat antusias melihat pertunjukan tersebut, bahkan mereka sengaja menghentikan kegiatan olahraganya dan berkumpul di depan lokasi pertunjukan.