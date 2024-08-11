Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Sedan Mewah di Cengkareng Diamuk Massa, Ternyata Ini Penyebabnya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |10:11 WIB
Viral Sedan Mewah di Cengkareng Diamuk Massa, Ternyata Ini Penyebabnya
Mobil diamuk massa. (Foto: Wargajakarta.id)
A
A
A

JAKARTA - Viral video yang memperlihatkan satu unit mobil mewah menjadi bulan-bulanan warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam video yang dilihat Minggu (11/8/2024), dinarasikan kejadian itu terjadi pada Kamis (8/8) lalu. Terlihat mobil mewah tersebut berhenti di tengah jalan dan dikerumuni warga. 

Pengemudi mobil mencoba menyelamatkan diri dari kepungan massa. Namun massa menahan mobilnya hingga akhirnya sedan itu kembali terhenti.

Tampak sejumlah orang melakukan perusakan terhadap mobil. Massa memukulkan helm dan batu ke kaca mobil hingga rusak.

Pengendara mobil mewah tersebut masih berada di belakang kemudi. Beberapa orang terlihat memaksa sopir tersebut untuk keluar dari mobil tersebut dengan kata-kata kasar.

Kemudian, pengemudi mobil yang merupakan seorang pria berkemeja biru terdengar beberapa kali meminta maaf. Ia akhirnya turun dari mobil dengan digandeng oleh beberapa orang.

Kapolsek Cengkareng, Kompol Hasoloan mengatakan insiden itu terjadi lantaran adanya kesalahpahaman. Warga menduga mobil mewah itu hendak kabur usai menyerempet warung hingga akhirnya memicu kericuhan.

“Berawal dari pengendara roda empat menyerempet warung di TKP. Kemudian ada warga di lokasi menduga pengendara mau melarikan diri akhirnya dicegat,” kata Hasoloan dikutip Minggu (11/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/629/3184404//tikus-zeaq_large.jpg
Viral Tikus Berkeliaran di Ruang NICU, 2 Bayi Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184331//viral-3Gcf_large.jpg
Viral! Guru di Bulukumba Sulsel Minta Maaf Usai Videokan Atap Sekolah Ambruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184174//viral-GtZJ_large.jpg
Siapa Sebenarnya Sosok Sister Hong Lombok yang Heboh di Media Sosial?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184172//helwa-8C91_large.jpg
Profil dan Potret Helwa Bachmid, Model yang Mengaku Istri Cadangan Habib Bahar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184044//medsos-YBk8_large.jpg
Deretan Medsos yang Dilarang di Australia untuk Remaja, Indonesia Berharap Bisa Tiru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184018//eks_kepala_bnp2tki_jumhur_hidayat-dm5J_large.jpg
Eks Kepala BNP2TKI Soroti Putusan MK: Tak Semua Lembaga Sipil Bisa Tanpa Polisi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement