Viral Sedan Mewah di Cengkareng Diamuk Massa, Ternyata Ini Penyebabnya

JAKARTA - Viral video yang memperlihatkan satu unit mobil mewah menjadi bulan-bulanan warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam video yang dilihat Minggu (11/8/2024), dinarasikan kejadian itu terjadi pada Kamis (8/8) lalu. Terlihat mobil mewah tersebut berhenti di tengah jalan dan dikerumuni warga.

Pengemudi mobil mencoba menyelamatkan diri dari kepungan massa. Namun massa menahan mobilnya hingga akhirnya sedan itu kembali terhenti.

Tampak sejumlah orang melakukan perusakan terhadap mobil. Massa memukulkan helm dan batu ke kaca mobil hingga rusak.

Pengendara mobil mewah tersebut masih berada di belakang kemudi. Beberapa orang terlihat memaksa sopir tersebut untuk keluar dari mobil tersebut dengan kata-kata kasar.

Kemudian, pengemudi mobil yang merupakan seorang pria berkemeja biru terdengar beberapa kali meminta maaf. Ia akhirnya turun dari mobil dengan digandeng oleh beberapa orang.

Kapolsek Cengkareng, Kompol Hasoloan mengatakan insiden itu terjadi lantaran adanya kesalahpahaman. Warga menduga mobil mewah itu hendak kabur usai menyerempet warung hingga akhirnya memicu kericuhan.

“Berawal dari pengendara roda empat menyerempet warung di TKP. Kemudian ada warga di lokasi menduga pengendara mau melarikan diri akhirnya dicegat,” kata Hasoloan dikutip Minggu (11/8/2024).