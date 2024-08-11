Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dituduh Ngobrol saat Kerja, Dua Pegawai SPBU di Kemayoran Dikeroyok Pelanggan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |11:13 WIB
Dituduh Ngobrol saat Kerja, Dua Pegawai SPBU di Kemayoran Dikeroyok Pelanggan
Dua pegawai SPBU dikeroyok pelanggannya dituduh ngobrol saat bekerja (Foto: Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Seorang pegawai SPBU di Kemayoran, Jakarta Pusat berinisial LZ menjadi korban pengeroyokan oleh pemotor dan teman-temannya yang tengah mengisi bahan bakar. Peistiwa itu terjadi lantaran adanya kesalahpahaman.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menyebutkan peristiwa itu terjadi pada Sabtu 10 Agustus 2024, dini hari. Dia mengatakan, peristiwa bermula ketika pelaku yang tak diketahui identitasnya datang untuk mengisi bensin. 

Saat itu, korban memberitahu kepada temannya bahwa dirinya ingin beristirahat.

"Saat itu sudah jam istirahat, lalu korban memberitahukan kepada temannya 'tolong tutup dulu, saya mau istirahat'. Lalu pelaku bilang 'kalau mau ngobrol di rumah' dan korban bilang, 'sabar ya Pak', lalu korban mengisi bensin tangki motor pelaku" kata Ade Ary dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (11/8/2024).

Usai mengisi bensin, pelaku tiba-tiba melempar kunci motornya hingga mengenai kepala korban dan melakukan pemukulan. Korban pun melarikan diri dari amukan pelaku.

“Bersamaan itu, korban lari menghindar. Saat itu juga dipisahkan oleh saksi, namun pelaku tetap mengejar korban sambil memukul wajah korban, bersamaan itu saksi terus melerainya,” ujarnya.

 

