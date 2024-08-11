Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pria di Cileungsi Bogor Tergeletak Bersimbah Darah, Polisi Turun Tangan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |16:04 WIB
Viral Pria di Cileungsi Bogor Tergeletak Bersimbah Darah, Polisi Turun Tangan
Ilustrasi (Foto: istimewa/Okezone)
BOGOR - Seorang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait peristiwa ini.

Dalam video beredar, terlihat pria tersebut dalam posisi tertelungkup di pinggir jalan. Tampak bagian kepala atau wajahnya sudah bersimbah darah.

Di lokasi, terlihat sejumlah warga dan mobil ambulans yang bersiap untuk membawanya. Dengan perlahan, pria itu diangkat dan dimasukan ke dalam mobil ambulans untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis.

"Evakuasi seorang pria tergeletak berlumur darah di bagian wajah di Jalan Raya Narogong," tulis keterangan dalam video dikutip, Minggu (11/8/2024).

Terpisah, Kapolsek Cileungsi Kompol Wahyu Maduransyah membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun, belum diketahui pasti pria itu merupakan korban kecelakaan atau yang lainnya karena masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

"Kami masih dalam penyelidikan bersama Unit Laka Lantas," ucap Wahyu dikonfirmasi MNC Portal.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
