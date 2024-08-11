Begini Perbedaan Pernyataan Anies Baswedan dan Petinggi PKS Terkait Pilgub Jakarta

JAKARTA - Partai Kedilan Sejahtera (PKS) dikabarkan batal memberi dukungan ke Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Pasalnya, Anies tidak mendapat dukungan koalisi partai lain pada pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman (AMAN) dari tenggat waktu yang ditentukan.

"Kemungkinan dalam waktu satu dua hari ke depan sudah ada kepastian calon Gubernur DKJ (Daerah Khusus Jakarta) yang akan diusung oleh PKS," kata Wasekjen PKS Zainudin Paru dalam keterangan tertulis, Jumat 9 Agustus 2024.

Sekretaris Tim Seleksi Calon Kepala Daerah DPP PKS itu menjelaskan bahwa pembatalan dukungan itu didasari lantaran Anies dianggap gagal mencari rekan koalisi dari tenggat waktu yang diberikan yakni, 4 Agustus 2024.

"Dengan telah lewatnya tenggat waktu 4 Agustus 2024 bagi Anies untuk mendapatkan partai koalisi agar menggenapkan 4 kursi PKS dari 22 kursi syarat dukungan 20 persen calon kepala daerah," tuturnya.



Anies Baswedan pun meluruskan kabar soal dirinya diberi tenggat waktu 40 hari untuk mencari dukungan ke partai politik lain di Pilgub Jakarta. Klarifikasi Anies itu disampaikan lewat voice note kepada Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin.

Dia mengatakan bahwa pihaknya telah menyepakati bahwa urusan Pilgub Jakarta sudah di arahkan untuk satu pintu. Sehingga setiap pernyataan publik hanya boleh lewat PIC.

"Karena itu terkait pernyataan jubir (PKS), perlu diluruskan supaya temsn-teman PKS di Jakarta dan semua yang berjuang bersama itu tahu, bahwa saya tetap berjuang bersama tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati," kata dia seperti dikutip, Minggu (11/8/2024).



Anies meluruskan soal polemik deadline 40 hari untuk mencari dukungan parpol lain itu. Kata dia, saat itu dirinya dihubungi agar bisa bertemu dengan petinggi PKS, lalu pertemuan itu pun berlangsung keesokan harinya pada 28 Juli 2024, sekitar pukul 16.00 WIB.



"Dalam pertemuan itu kita ngobrol panjang lebar dan santai. Lalu beliau menjelaskan bahwa PKS memerluakan kejelasan apakah Pak Anies setuju dengan nama pak MSI (Mohamad Sohibul Iman) sebawagi wakil dan diberi waktu seminggu sampai tanggal 4 Agustus, kenapa? karena tanggal 7 akan ada rapat bahwa pasangan Aman sudah aman begitu," kata Anies.