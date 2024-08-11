Viral! Perempuan di Bogor Jadi Korban Penjambretan hingga Terseret

BOGOR - Seorang perepuan diduga menjadi korban penjambretan hingga terseret di wilayah Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut.

Dalam video rekaman CCTV beredar, peristiwa itu terjadi pada Sabtu 10 Agustus 2024. Awalnya, mempelihatkan susana jalan yang lengang hanya terlihat dua motor sedang melintas di lokasi.

Tidak lama, datang motor dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tampak di motor tersebut tengah menyeret seorang perempuan di belakangnya.

Perempuan yang belum diketahui identitasnya itu pun akhirnya terpelanting jatuh dan berguling-guling ke aspal. Warga dan pengendara lain yang melihat kejadian itu langsung berupaya menolong korban.

Pada foto lainnya, memperlihatkan kondisi korban yang mengalami luka pada bagian wajah. Diduga, perempuan tersebut menjadi korban penjambretan.

Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Luthfi Olot Gigantara mengatakan pihaknya sedang melakukan pengecekan terkait kejadian itu. Karena, sejauh ini polisi belum menerima laporan.

"Sudah kami cek ke jajaran korban belum melapor," kata Luthfi kepada wartawan, Minggu (11/8/2024).