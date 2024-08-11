Tangsel Peduli Lingkungan Hidup di Sekolah, Walkot: Masa Depan Kota Ini Sejauh Mana Generasi Muda Lindungi Alam

Benyamin menyampaikan bahwa penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk terus mengembangkan program-program pendidikan yang berorientasi pada lingkungan hidup

JAKARTA – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menorehkan prestasi gemilang dengan menerima Penghargaan Kepala Daerah yang Berhasil Mendukung Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah atau Adiwiyata 2024.

Penghargaan ini diserahkan langsung ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Asisten Daerah (Asda) 3, Mukoddas Syuhada dalam rangkaian acara Festival LIKE-2 bertajuk "KLHK Appreciation Night" di Jakarta Convention Center, Sabtu (10/08/2024).

Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Wali Kota Tangsel dalam mendorong gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah-sekolah di Tangerang Selatan.

Di mana, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Permen LHK No. 52 Tahun 2019, yang kemudian disempurnakan dengan Permen LHK No. 23 Tahun 2022 dan Permen LHK No. 53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, menjadi landasan utama dalam penilaian ini.

Penilaian penghargaan tersebut melibatkan Dewan Pertimbangan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS), sesuai dengan SK Menteri LHK No. 1052/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2022.

Proses verifikasi lapangan yang dilakukan secara menyeluruh memastikan bahwa komitmen Tangerang Selatan dalam mendukung gerakan lingkungan hidup di sekolah sudah terwujud dengan baik.

Ditemui di tempat terpisah, pada Minggu (11/08/2024), Benyamin menyebut penghargaan ini berkat kolaborasi dengan semua pihak. Terutama, dalam mengimplementasikan semangat berbudaya lingkungan hidup di sekolah-sekolah yang ada di Tangsel.

“Penghargaan ini bukan hanya milik saya, tetapi milik seluruh warga Tangerang Selatan yang telah berkontribusi dalam menjaga dan merawat lingkungan, terutama melalui sekolah-sekolah yang telah menerapkan budaya lingkungan hidup yang baik,” ujarnya.