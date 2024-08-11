Pilgub Jakarta, Golkar Bahas Pendamping Ridwan Kamil

JAKARTA - Partai Golkar memastikan mengusung Ridwan Kamil atau Kang Emil di Pilgub Jakarta. Saat ini, Golkar tengah mematangkan sosok yang akan mendampingi Kang Emil tersebut.



“Hampir, hampir (ada penentuan). Jadi seperti yang sering saya katakan bahwa untuk Pilkada Jakarta, Golkar kan mengajukan proposal Ridwan Kamil ke semua partai politik, baik yang ada dalam Koalisi Indonesia Maju maupun yang selama ini belum tergabung Indonesia Maju,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan, Minggu (11/8/2024).

Doli berkata, saat ini pihaknya dalam proses pematangan nama yang bakal diusung untuk mendampingi RK. Di sisi lain, ia menuturkan, PKB, NasDem hingga PKS merespons baik hal tersebut.

“Nah sekarang kami sedang dalam proses pematangan, karena Alhamdulillah responnya baik, ada respons positif dari teman-teman NasDem dari politik PKB, ada PKS juga gitu. Nah ini sekarang dalam proses pematangan, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan rampung,” ungkapnya.



“Jadi kita sudah sepakat bahwa wakilnya itu akan dibicarakan secara musyawarah mufakat dari politik yang nanti akan gabung sebagai pengusung Pak Ridwan Kamil. Jadi ditunggu saja,” sambung dia.

Saat dikonfirmasi apakah pendamping RK merupakan sosok di dalam maupun di luar KIM, ia tak menjawab secara gamblang. Ia hanya menegaskan, pendamping RK akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.



“Tergantung kesepakatan, yang jelas sudah tidak mungkin dari Partai Golkar kan. Pilihannya nanti antara dari yang dalam Koalisi Indonesia Maju, atau teman-teman partai lain yang nanti akan bergabung,” pungkasnya.