Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Identifikasi Pengeroyok Petugas SPBU di Kemayoran, Jumlahnya 8 Orang

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |23:14 WIB
Polisi Identifikasi Pengeroyok Petugas SPBU di Kemayoran, Jumlahnya 8 Orang
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Polisi berhasil mengidentifikasi pengeroyok dua petugas SPBU di Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku diketahui delapan orang mengeroyok korban di SPBU tersebut pada Sabtu 10 Agustus 2024 dini hari.

"Sudah diidentifikasi, jumlah pelaku delapan orang," kata Kasi Humas Polsek Kemayoran, Bripka Ricky Sihite kepada wartawan, Minggu (11/8/2024).


Dari identifikasi yang dilakukan, kata dia, ada dua kejadian dalam satu peristiwa tersebut. Kejadian pertama, yakni cekcok antara konsumen dengan salah seorang petugas SPBU Kemayoran.


"Jadi ada dua sesion kejadian ibaratnya. Satu, yang satu lawan satu, kedua 8 lawan satu. Pada saat korban ngumpet, yang melerai (rekan korban) itu yang justru dipukulin," ujarnya.


Kendati demikian, pihak kepolisian belum bisa membeberkan identitas pelaku secara lengkap. Begitu juga, apakah pelaku merupakan warga sekitar atau tidak.


"Kita mesti harus mengecek CCTV. kita akan cek cctv mulai dari kedatangan sampai pelaku pergi dari lokasi," ujarnya. 


Diberitakan sebelumnya, dua orang karyawan SPBU di Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi korban pengeroyokan konsumen yang tengah mengisi bahan bakar. Pengeroyokan terjadi lantaran konsumen diduga tidak sabar. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182421//bbm-EVz2_large.jpg
Strategi di Balik Layanan Cepat dan Aman SPBU Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180816//marhara_gabetua-KGOS_large.jpg
Kisah Marhara Gabetua, Sopir Tangki BBM Nganggur di SPBU Swasta Kini Diberdayakan Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179634//pertamina-BpCD_large.jpg
Tak Sekadar Isi Bahan Bakar, SPBU Kini Jadi Ruang Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177578//bos-sCLi_large.jpg
Bos Pertamina Patra Niaga Tinjau Toilet SPBU, Ini Hasilnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175537//minyak-pEP7_large.jpg
Daftar Perusahaan SPBU Swasta yang Impor BBM, Shell Paling Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174816//bbm_shell-tsnr_large.jpeg
Belum Sepakati Impor BBM Pertamina, Shell: SPBU Hanya Tersedia V-Power Diesel dan Jasa Bengkel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement