Polisi Identifikasi Pengeroyok Petugas SPBU di Kemayoran, Jumlahnya 8 Orang

JAKARTA - Polisi berhasil mengidentifikasi pengeroyok dua petugas SPBU di Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku diketahui delapan orang mengeroyok korban di SPBU tersebut pada Sabtu 10 Agustus 2024 dini hari.

"Sudah diidentifikasi, jumlah pelaku delapan orang," kata Kasi Humas Polsek Kemayoran, Bripka Ricky Sihite kepada wartawan, Minggu (11/8/2024).



Dari identifikasi yang dilakukan, kata dia, ada dua kejadian dalam satu peristiwa tersebut. Kejadian pertama, yakni cekcok antara konsumen dengan salah seorang petugas SPBU Kemayoran.



"Jadi ada dua sesion kejadian ibaratnya. Satu, yang satu lawan satu, kedua 8 lawan satu. Pada saat korban ngumpet, yang melerai (rekan korban) itu yang justru dipukulin," ujarnya.



Kendati demikian, pihak kepolisian belum bisa membeberkan identitas pelaku secara lengkap. Begitu juga, apakah pelaku merupakan warga sekitar atau tidak.



"Kita mesti harus mengecek CCTV. kita akan cek cctv mulai dari kedatangan sampai pelaku pergi dari lokasi," ujarnya.



Diberitakan sebelumnya, dua orang karyawan SPBU di Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi korban pengeroyokan konsumen yang tengah mengisi bahan bakar. Pengeroyokan terjadi lantaran konsumen diduga tidak sabar.