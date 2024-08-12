Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Luhut ke Kader Golkar Sebelum Airlangga Mundur dari Ketua Umum

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |00:15 WIB
Pesan Luhut ke Kader Golkar Sebelum Airlangga Mundur dari Ketua Umum
Luhut Binsar Panjaitan (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar memunculkan beragam spekulasi. Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan membuat pernyataan lewat video pendek di Instagram resmi partai usai muncul wacana Musyawarah Nasional Luar Bisa (Munaslub) Golkar.

Video pendek berdurasi 1 menit 48 detik tersebut dibuat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis 8 Agustus 2024. Video ini dibuat usai Luhut dan Airlangga makan siang bersama setelah rapat mengenai program food estate atau lumbung pangan.

Di penjelasan video tersebut, Luhut mengaku kaget atas bergulirnya wacana Munaslub Partai Golkar. Padahal musyawarah nasional (Munas) akan digelar Desember 2024.

"Apa yang salah dengan Ketua Umum (Partai Golkar) Airlangga Hartarto? Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan menurut saya, Golkar dalam kepemimpinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Kita semua harus kompak di Golkar ini," jelas Luhut.

Terlebih, upaya munaslub telah memicu ketidaksolidan di internal Partai Golkar. Di samping itu, Luhut juga mengimbau kader Partai Golkar untuk merapatkan barisan mendukung Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar dan hasil Munas 2019. 

"Saya ingin sampaikan, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar, biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Golkar itu akan Munas sesuai aturan Munas yang lalu yaitu bulan Desember, ya kita tunggu saja Desember tahun ini," imbuh dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184156//airlangga-tANE_large.jpg
Skema Baru KUR 2026: Bunga Flat 6 Persen, Penarikan Tanpa Batas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182536//airlangga-I2sV_large.png
Menko Airlangga soal Paket Stimulus Ekonomi Baru, BSU Cair Lagi di Akhir Tahun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181732//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-sG3F_large.jpg
Kelakar Bahlil ke Airlangga: Ketum Golkar Senior, Kalau Enggak Hormat Bahaya Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181611//dpr-RPFk_large.jpg
MKD Putuskan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Golkar Sebut Konstituen di Dapil Girang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181561//whoosh-nLj4_large.png
Prabowo Pasang Badan, Airlangga Ungkap Cara Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582//menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement