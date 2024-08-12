Pesan Luhut ke Kader Golkar Sebelum Airlangga Mundur dari Ketua Umum

JAKARTA - Mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar memunculkan beragam spekulasi. Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan membuat pernyataan lewat video pendek di Instagram resmi partai usai muncul wacana Musyawarah Nasional Luar Bisa (Munaslub) Golkar.

Video pendek berdurasi 1 menit 48 detik tersebut dibuat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis 8 Agustus 2024. Video ini dibuat usai Luhut dan Airlangga makan siang bersama setelah rapat mengenai program food estate atau lumbung pangan.

Di penjelasan video tersebut, Luhut mengaku kaget atas bergulirnya wacana Munaslub Partai Golkar. Padahal musyawarah nasional (Munas) akan digelar Desember 2024.

"Apa yang salah dengan Ketua Umum (Partai Golkar) Airlangga Hartarto? Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan menurut saya, Golkar dalam kepemimpinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Kita semua harus kompak di Golkar ini," jelas Luhut.

Terlebih, upaya munaslub telah memicu ketidaksolidan di internal Partai Golkar. Di samping itu, Luhut juga mengimbau kader Partai Golkar untuk merapatkan barisan mendukung Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar dan hasil Munas 2019.

"Saya ingin sampaikan, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar, biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Golkar itu akan Munas sesuai aturan Munas yang lalu yaitu bulan Desember, ya kita tunggu saja Desember tahun ini," imbuh dia.