Jusuf Hamka dan Airlangga Mundur Bareng, Golkar : Kita Gak Bisa Melarang

JAKARTA - Partai Golkar menghormati sikap pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka alias Babah Alun mengundurkan diri dari kepengurusan DPP Golkar mengikuti langkah Airlangga Hartarto yang mundur dari ketua umum. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pengunduran diri keduanya tak berpengaruh ke jalannya roda organisasi partai.

“Ya itu hak pribadi masing-masing juga sama dengan Pak Airlangga, kan kita juga gak bisa melarang atau kemudian menanya-nanyakan Pak Airlangga kenapa mundur segala macamnya. Jadi Pak Jusuf Hamka kalau mau mundur, ya itu hak pribadi masing-masing,” kata Doli dalam konferensi pers di DPP Golkar, Jakarta, Minggu (11/8/2024).

Dia pun yakin, seluruh partai maupun kader lainnya tidak akan terpengaruh akan hal itu. Ia pun berharap seluruhnya bisa menjaga kondusifitas dalam menjalankan roda organisasi Partai.

“Saya yakin partai atau kader partai lain, saya kira insya Allah tidak akan terpengaruh ya, apalagi yang sekarang sedang menjabat posisi atau memimpin partai ini baik di DPP, DPD, Provinsi, Kabupaten, Kota. Mudah-mudahan ini tetap terjaga semua kondusivitas dalam menjalankan roda organisasi,” jelasnya.

Jusuf Hamka menyatakan mundur dari kepengurusan Golkar, Minggu, menyusul pengunduran diri Airlangga Hartarto dari ketum.

Hamka mengakui keputusan mundur tak lepas dari keputusan Airlangga.

"Oh iya dong, karena melihat pergolakan politik itu kasar dan berat menurut saya. Saya nggak akan bisa mengikuti. Oleh sebab itu lebih baik saya meletakkan jabatan dan mengundurkan diri dengan baik," katanya.