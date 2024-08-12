Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Zulhas: KIM Hampir Bulat Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Fauzan Heru Syahputra , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |01:01 WIB
Zulhas: KIM Hampir Bulat Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) angkat bicara terkait majunya mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar.

Zulhas mengatakan, Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah hampir ada kesempatan bulat untuk mengusung Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.

“Kita (PAN) koalisi sama KIM sudah hampir ada kesepakatan bulat nanti akan mengusung RK,” kata Zulhas di Jakarta, Minggu (11/8/2024).

Meskipun begitu, Zulhas tidak memberikan bocoran terkait calon wakil gubernur yang bakal mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. “Dan wakilnya sudah beredar tuh inisialnya S,”tutupnya.

Sebagai informasi, Ridwan Kamil sebelumnya diisukan maju di Pilkada Jakarta setelah sebelumnya disebut-sebut bakal maju di Pilkada Jawa Barat.

Selain menjadi Mantan Gubernur Jawa Barat Periode 2018-2023, Ridwan Kamil juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Bandung periode 2013-2018.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/338/3102295/pilkada_jakarta-Nudi_large.jpg
KPU DKI Pastikan Penetapan Gubernur Terpilih 9 Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/338/3101634/kpdu_jakarta-751J_large.jpg
Pekan Depan, KPU DKI Gelar Penetapan Pemenang Pilgub 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/338/3094569/pilkada-sjAy_large.jpg
Raih Suara Terbanyak Pilkada Jakarta, Pramono Ternyata Sandang Sabuk Hitam Dan IV Karate-Do Tako Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/338/3086652/pilkada_2024-8RDO_large.jpg
Kupas Program Pramono-Rano, Balai Warga Vol 3 Bahas Transportasi Publik Bareng Revisi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/338/3081450/cagub_jakarta_ridwan_kamil_pamer_mobil_curhat_ke_warga_jakarta-kEFj_large.jpeg
Sapa Warga Cilandak, Ridwan Kamil Pamer Mobil Curhat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/338/3078052/pilkada_serentak-KyYa_large.jpg
Ridwan Kamil Akan Bangun Disneyland di Kepulauan Seribu Lebih Keren dari Singapura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement