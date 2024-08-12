Zulhas: KIM Hampir Bulat Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan

JAKARTA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) angkat bicara terkait majunya mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar.

Zulhas mengatakan, Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah hampir ada kesempatan bulat untuk mengusung Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.

“Kita (PAN) koalisi sama KIM sudah hampir ada kesepakatan bulat nanti akan mengusung RK,” kata Zulhas di Jakarta, Minggu (11/8/2024).

Meskipun begitu, Zulhas tidak memberikan bocoran terkait calon wakil gubernur yang bakal mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. “Dan wakilnya sudah beredar tuh inisialnya S,”tutupnya.

Sebagai informasi, Ridwan Kamil sebelumnya diisukan maju di Pilkada Jakarta setelah sebelumnya disebut-sebut bakal maju di Pilkada Jawa Barat.

Selain menjadi Mantan Gubernur Jawa Barat Periode 2018-2023, Ridwan Kamil juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Bandung periode 2013-2018.

(Fahmi Firdaus )