Airlangga Mundur dari Ketum Golkar, Aburizal Bakrie: Kita Hormati Keputusannya!

JAKARTA - Airlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Dalam pertimbangannya, ia menyampaikan bahwa keputusan mundur tersebut guna menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) menghormati keputusan Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Pasalnya, keputusan mundur Airlangga tersebut merupakan hak dan pilihan pribadi.

"Dewan Pembina merasa prihatin, tetapi memahami atas keputusan yang diambil Airlangga untuk mundur dari posisi ketua umum," kata Aburizal Bakrie, Minggu (11/8/2024).

Menurutnya, Dewan Pembina mengapresiasi keputusan Airlangga untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

ARB mengatakan keputusan mundur Airlangga Hartarto karena ingin fokus dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan Prabowo-Gibran yang sebentar lagi dilantik.

Ia menyadari tugas dan kompleksitas Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian membutuhkan ekstra fokus agar transisi pemerintahan berjalan baik.