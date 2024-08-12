Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri AHY Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik ke Masyarakat di Balikpapan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |02:00 WIB
Menteri AHY Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik ke Masyarakat di Balikpapan
Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (Kemen ATR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) dan menyerahkan 20 sertifikat tanah elektronik ke lembaga pemerintah maupun masyarakat di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (11/8/2024).

“Sertifikasi tanah elektronik ini penting, masuk ke database, sehingga lebih akuntabel, transparan, efisien, memperkecil ruang bagi terjadinya kejahatan pertanahan oleh mafia tanah. Yang biasanya dokumen lama bisa dipalsukan, digandakan, dan disalahgunakan, dengan sistem alih media yang baru ini menjadi sertifikat tanah elektronik mudah-mudahan bisa baik lagi manfaatnya,” tutur Menteri AHY.

Untuk peninjauan, dilakukan untuk memastikan jajaran ATR/BPN selalu siap melayani masyarakat, termasuk saat akhir pekan. 

Sedangkan Sertipikat Tanah Elektronik yang diserahkan kali ini antara lain hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertipikat tanah wakaf, dan sertipikat Barang Milik Negara (BMN) untuk Polri dan Kementerian PUPR yang berlokasi di Kota Balikpapan.

Salah satu penerima sertipikat, Sudarto (72) yang datang bersama istrinya, Siti Marsaniah (68) menyampaikan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan jajaran Kantah Kota Balikpapan yang telah menerbitkan sertipikat tanahnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182749//pemerintah-MW9H_large.jpg
Cerita AHY saat Sarwo Edhie Wibowo Berantas G30S PKI hingga Bentuk Kopassus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181162//ahy-qtJE_large.jpg
AHY Curhat 2 Tahun 'Cikeas Gelap' Setelah Ani Yudhoyono Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181159//ahy-PbjV_large.jpg
AHY Akui Tak Mudah Sandang Nama Besar Yudhoyono: Kadang Getir dan Ingin Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181121//menko_ahy_soal_utang_whoosh-n6cO_large.jpg
AHY Sebut Kemungkinan APBN Dipakai Buat Bayar Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178551//pesawat-qre0_large.jpg
Tiket Pesawat Domestik Turun hingga 14% Jelang Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178213//menko_ahy-J4uO_large.jpg
Menko AHY: Utang Whoosh Tak Boleh Hambat Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement