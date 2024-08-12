Menteri AHY Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik ke Masyarakat di Balikpapan

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) dan menyerahkan 20 sertifikat tanah elektronik ke lembaga pemerintah maupun masyarakat di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (11/8/2024).

“Sertifikasi tanah elektronik ini penting, masuk ke database, sehingga lebih akuntabel, transparan, efisien, memperkecil ruang bagi terjadinya kejahatan pertanahan oleh mafia tanah. Yang biasanya dokumen lama bisa dipalsukan, digandakan, dan disalahgunakan, dengan sistem alih media yang baru ini menjadi sertifikat tanah elektronik mudah-mudahan bisa baik lagi manfaatnya,” tutur Menteri AHY.

Untuk peninjauan, dilakukan untuk memastikan jajaran ATR/BPN selalu siap melayani masyarakat, termasuk saat akhir pekan.

Sedangkan Sertipikat Tanah Elektronik yang diserahkan kali ini antara lain hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertipikat tanah wakaf, dan sertipikat Barang Milik Negara (BMN) untuk Polri dan Kementerian PUPR yang berlokasi di Kota Balikpapan.

Salah satu penerima sertipikat, Sudarto (72) yang datang bersama istrinya, Siti Marsaniah (68) menyampaikan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan jajaran Kantah Kota Balikpapan yang telah menerbitkan sertipikat tanahnya.