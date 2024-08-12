Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Airlangga Mundur dari Ketum Golkar, PAN dan PPP Bilang Begini 

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |04:25 WIB
Airlangga Mundur dari Ketum Golkar, PAN dan PPP Bilang Begini 
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek (Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghormati sikap Airlangga Hartarto yang mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar. Mereka enggan berkomentar banyak soal pengunduran diri Airlangga yang mengejutkan banyak pihak.

"Partai Amanat Nasional menghormati segala keputusan yang bersifat internal dari partai politik masing-masing terutama juga Partai Golkar Karena itu adalah menjadi bagian dari permasalahan internal Partai Golkar,"kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi, Minggu 11 Agustus 2024.

PAN menegaskan tetap bersahabat dengan Golkar yang sama-sama tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

"Kami tetap bersahabatan dengan kami tetap bersahabat dan berkawan dengan Partai Golkar dalam rangka untuk membangun bangsa dan negara ke depan," katanya.

"Kita menghargai sikap dari Partai Golkar sendiri dan kita menjaga fatsun politik sebagai sesama partai," tuturnya.

Sementara Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan bahwa mundurnya Airlangga Hartarto merupakan hak politik seseorang.

"Ya itu hak politik Partai Golkar dan pak Airlangga Hartarto ya tentunya beliau memiliki alasan yang kuat alasan khusus untuk mengundurkan diri dari Ketum Golkar," kata Awiek.

"PPP tidak mencampuri itu, semuanya kembali kepada pak Airlangga dan Partai Golkar,"tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184156//airlangga-tANE_large.jpg
Skema Baru KUR 2026: Bunga Flat 6 Persen, Penarikan Tanpa Batas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182536//airlangga-I2sV_large.png
Menko Airlangga soal Paket Stimulus Ekonomi Baru, BSU Cair Lagi di Akhir Tahun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181732//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-sG3F_large.jpg
Kelakar Bahlil ke Airlangga: Ketum Golkar Senior, Kalau Enggak Hormat Bahaya Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181611//dpr-RPFk_large.jpg
MKD Putuskan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Golkar Sebut Konstituen di Dapil Girang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181561//whoosh-nLj4_large.png
Prabowo Pasang Badan, Airlangga Ungkap Cara Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582//menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement