Hari Ini Taman Kusuma Bangsa IKN Diresmikan

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur diresmikan, Senin (12/8/2024).

Taman Kusuma Bangsa IKN seluas 1.915 meter persegi ini selesai dibangun sesuai target.

"Sahabat, begini semangat Pak Bas bersama tim PUPR dan pekerja konstruksi IKN jelang peresmian Taman Kusuma Bangsa besok, 12 Agustus 2024," tulis Kementerian PUPR dalam Instagram resminya.

Basuki memimpin tim PUPR dan pekerja IKN untuk menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku ciptaan Ibu Soed seraya bendera merah putih juga berkibar di Taman Kusuma Bangsa.

Taman Kusuma Bangsa di IKN didedikasikan untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan Indonesia, terutama para founding fathers RI yaitu Soekarno-Hatta.

(Salman Mardira)