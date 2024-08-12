Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apa Saja yang Dibahas Dalam Sidang Kabinet Perdana di IKN, Ini Kata Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |10:42 WIB
Apa Saja yang Dibahas Dalam Sidang Kabinet Perdana di IKN, Ini Kata Jokowi
Presiden Jokowi. Foto: Okezone/Raka.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet paripurna perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini. Menurutnya, hal yang akan dibahas salah satunya adalah, penjelasan mengenai IKN dan purchasing management index (PMI).

"Ya yang pertama kita akan menjelaskan kembali mengenai IKN yang kedua yang berkaitan dengan PMI purchasing management index, yang ketiga masalah yang lain-lain yang memang untuk keberlanjutan ini apa, transisi ini apa yang harus disiapkan oleh semua kementerian. Itu aja kira-kira," kata Jokowi dalam keterangannya di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Selain sidang kabinet, kata Jokowi, dirinya akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking beberapa infrastruktur termasuk Istana Wakil Presiden.

"Ada ground breaking beberapa. Dari investor termasuk juga istana wapres akan diground breaking oleh pak wapres," ujar Jokowi.

Terkait pengalaman pertama mengajak semua menterinya, Jokowi menyebut hal tersebut ingin dilakukannya agar para menteri dapat merasakan bersihnya udara di IKN.

"Ya pertama saya ingin Pak wapres Pak Prabowo dan semua menteri merasakan betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN. Tadi kita cek untuk air quality indeksnya 6 padahal maksimal itu 50 di ibukota negara lain misalnya di Singapura berapa Pak? 53. Di sini memang udaranya sangat segar, fresh dan bersih dan itu bagus untuk kesehatan untuk usia," ungkapnya.

 

