Airlangga Ternyata Kumpulkan Seluruh Keluarga Sebelum Mundur dari Ketua Umum Golkar

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menceritakan momen sebelum pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai berlogo pohon beringin itu. Airlangga disebut sempat membahas pengunduran itu bersama keluarganya.

Awalnya, Doli menceritakan bahwa dirinya tengah berada di Pontianak, Kalimantan Barat yang kemudian disuruh kembali ke Jakarta dan datang ke kediaman Airlangga.

“Saya lagi di Pontianak, pagi-pagi saya suruh dapat telepon, suruh ke Jakarta, langsung ke rumah Pak Airlangga. Mendengarkan langsung ya penjelasan dan langsung kemudian membuat video (pengunduran) itu,” kata Doli, dikutip, Senin (12/8/2024).

Doli mengatakan, keputusan mundur itu pun telah dibahas Airlangga bersama pihak keluarga. Menko Perekonomian itu juga disebutkan mengumpulkan istri hingga adiknya untuk membahas hal tersebut.

“Sebelum kami diundang itu sudah ada rapat keluarga Pak Airlangga dengan istri tercinta, kemudian anak-anak, adik dan segala macam. Dan keputusan pengunduran diri itu juga sudah dirapatkan dan menjadi keputusan keluarga,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta mundurnya Airlangga tidak dikaitkan dengan hal lain. Ia meminta seluruh pihak menghormati keputusan dari Airlangga.

“Jadi saya mohon kepada kawan-kawan, kita hormati keputusan Pak Airlangga yang sangat personal dan sangat pribadi dan kita tidak usah lagi mengait-mengaitkan apa latar belakang dan seterusnya atau mengaitkan dengan siapa saja,”pungkasnya.

Diketahui, Airlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Hal itu disampaikan Airlangga dalam sebuah video yang diterima Okezone.