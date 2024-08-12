Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Airlangga Ternyata Kumpulkan Seluruh Keluarga Sebelum Mundur dari Ketua Umum Golkar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |10:42 WIB
Airlangga Ternyata Kumpulkan Seluruh Keluarga Sebelum Mundur dari Ketua Umum Golkar
Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar/ist
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menceritakan momen sebelum pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai berlogo pohon beringin itu. Airlangga disebut sempat membahas pengunduran itu bersama keluarganya.

Awalnya, Doli menceritakan bahwa dirinya tengah berada di Pontianak, Kalimantan Barat yang kemudian disuruh kembali ke Jakarta dan datang ke kediaman Airlangga.

“Saya lagi di Pontianak, pagi-pagi saya suruh dapat telepon, suruh ke Jakarta, langsung ke rumah Pak Airlangga. Mendengarkan langsung ya penjelasan dan langsung kemudian membuat video (pengunduran) itu,” kata Doli, dikutip, Senin (12/8/2024).

Doli mengatakan, keputusan mundur itu pun telah dibahas Airlangga bersama pihak keluarga. Menko Perekonomian itu juga disebutkan mengumpulkan istri hingga adiknya untuk membahas hal tersebut.

“Sebelum kami diundang itu sudah ada rapat keluarga Pak Airlangga dengan istri tercinta, kemudian anak-anak, adik dan segala macam. Dan keputusan pengunduran diri itu juga sudah dirapatkan dan menjadi keputusan keluarga,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta mundurnya Airlangga tidak dikaitkan dengan hal lain. Ia meminta seluruh pihak menghormati keputusan dari Airlangga.

“Jadi saya mohon kepada kawan-kawan, kita hormati keputusan Pak Airlangga yang sangat personal dan sangat pribadi dan kita tidak usah lagi mengait-mengaitkan apa latar belakang dan seterusnya atau mengaitkan dengan siapa saja,”pungkasnya.

Diketahui, Airlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Hal itu disampaikan Airlangga dalam sebuah video yang diterima Okezone.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178145/partai_golkar-9hdI_large.jpg
Bahlil Lahadalia Ngaku Pernah Menderita Busung Lapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168166/muhammad_sarmuji-djWn_large.jpg
Pascademo Ricuh, Sekjen Golkar Instruksikan Kader Proaktif Salurkan Aspirasi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165862/doli-yR4Y_large.jpg
Prabowo Dukung Kepemimpinan Bahlil di Golkar, Isu Munaslub Menguap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/337/3161672/golkar-sXh1_large.jpg
Golkar Dorong Hilirisasi Nasional dengan Perkuat Legislasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147500/bapera-V8uI_large.jpg
Buntut Polemik Raja Ampat, Bapera Rapatkan Barisan Kawal Ketum Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/338/3126288/mkgr-sXgk_large.jpg
Basri Baco Targetkan Kursi DPRD DKI dari Ormas Sayap Golkar Naik 2 Kali Lipat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement